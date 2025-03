Edenkoben – A65 – Brennender Transporter

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Ludwigshafen beteiligt sich am Donnerstag, 13. März 2025, aktiv am landesweiten Warntag, der erstmals stattfindet. In ganz Rheinland-Pfalz erfolgt an diesem Tag gegen 10 Uhr die Auslösung der Warnmeldung “Landesweiter Warntag 2025” über das Modulare Warnsystem des Bundes (MoWaS) durch das Lagezentrum Bevölkerungsschutz, so dass Nutzer*innen von Warn-Apps und Mobiltelefon darüber informiert ... Mehr lesen »