Eberbacher Bärlauchtage – Vortragsreihe!

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Rahmen der Eberbacher Bärlauchtage bietet die Stadt Eberbach verschiedene Vorträge an.

Am Sonntag, dem 9. März findet ein Vortrag zum Thema „Der bärenstarke Bärlauch“ statt. Hedwig Kempf wird über den vielseitigen Einsatz und die vielfältigen Anwendungsgebiete von Bärlauch berichten. Am Mittwoch, dem 19. März geht es weiter mit einem Vortrag von Frank und Anne Knecht. Hier erfahren Sie, welche heilpraktische Wirkung Bärlauch mit sich bringt. Das Thema wird sein: „Bärlauch – Heilpraktische Wirkung und Anwendung“. Den Abschluss der Vortragsreihe bildet der Vortrag „Bärlauch und andere junge Wilde“ von Hedwig Kempf, am Donnerstag, dem 3. April. Seien Sie gespannt auf Tipps und Tricks, wie der Bärlauch in der Küche eingesetzt werden kann und seine Fähigkeiten richtig entfaltet.

Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Termine Vorträge (Eintritt frei):

·Sonntag, 9. März 2025 um 17 Uhr,

FREIRAUM Werkstatt, Kellereistr. 19

„Der bärenstarke Bärlauch“- Hedwig Kempf

·Mittwoch, 19. März 2025 um 18 Uhr,

Seminarraum Bahnhof- Apotheke, Bahnhofsplatz 7, UG1

„Bärlauch- Heilpraktische Wirkung und Anwendung“ – Frank & Anne Knecht

Donnerstag, 3. April 2025 um 18 Uhr,

FREIRAUM Werkstatt, Kellereistr. 19

„Bärlauch und andere junge Wilde“ – Hedwig Kempf

Quelle: Stadt Eberbach