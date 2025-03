Weinheim – Freitags durch die Stadtgeschichte – Am Weinheimer Marktplatz starten jetzt wieder jeden Freitag öffentliche Stadtführungen – Auftakt am 7. März mit Dietmar Spicker

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Es ist ganz einfach und so spannend: In Weinheim am Marktplatz können sich Besucher jeden Freitag einer öffentlichen Stadtführung mit einem Weinheimer Stadtführer anschließen können. Jetzt am Freitag, 7. März, wird Dietmar Spicker die Stadtführung leiten, die kompakt die wesentlichen Sehenswürdigkeiten unter den Burgen erschließt. Die Führung richtet sich vor allem an Besucher und Kurzurlauber, die schnell und anschaulich die Geschichte der Stadt kennenlernen wollen. Sie umfasst alle Epochen, die für Weinheim wichtig sind ab der Ersterwähnung im Lorscher Codex über die Zeit des Lorscher Klosters, Reformation, die Kurfürstliche Zeit und die Renaissance. Auch über die Schlossbewohner kann Stadtführer Spicker Geschichten erzählen.

Die Führungen beginnen ab sofort wieder jede Woche um 18 Uhr, dauern rund eineinhalb Stunden und kosten 6 Euro pro Person. Eine kurze Anmeldung bei der Tourist-Info am Marktplatz unter 06201-82 610 oder tourismus@weinheim.de ist allerdings erforderlich.

Ziele der Stadtführung sind auch die romantische Altstadt mit dem historischen Gerberbachviertel mit seinen vielen Fachwerkhäusern, der Hutplatz, die alten Wehrtürme und das Schloss. Treffpunkt, Start und Ziel ist immer der Marktplatzbrunnen vor dem Alten Rathaus. Ideal ist dann ein Abschluss auf dem Marktplatz. Die Altstadt-Führung ist jederzeit auch für Gruppen bis zehn Personen auch in englischer, französischer, spanischer und italienischer Sprache buchbar.

Quelle: Stadt Weinheim