Stadtbücherei Frankenthal – Neu gestaltetes Spiel- und Lesecafé öffnet! Regelmäßige Spieleabende für Erwachsene

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufmerksame Besucherinnen und Besucher der Stadtbücherei Frankenthal werden es schon bemerkt haben: Das Lesecafé im ersten Obergeschoss wurde mit neuen Tischen, Stühlen und Regalen ausgestattet. Dafür gibt es einen tollen Grund: Am Samstag, 15. März von 10 bis 15 Uhr wird das neue Spiel- und Lesecafé für Erwachsene endlich auch noch mit neuen Gesellschaftsspielen zum Ausleihen ausgestattet und mit vielen Mitspiel-Aktionen eröffnet. Alle Spielebegeisterten sind herzlich dazu eingeladen.

An verschiedenen Stationen kann gegen Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei angetreten werden: zum Beispiel im „Mensch ärgere dich nicht“, „Double“ oder „Klask“. Ein Glasbehälter voller Würfel lädt zum Schätzen ein: Wie viele Würfel befinden sich wohl darin? Wer ist schneller im Puzzeln? Findet es an unserer Puzzle-Station heraus! Zwischendurch kann sich an den angebotenen Muffins in Spieleoptik gestärkt werden.

Gesellschaftsspiele haben positive Auswirkungen: Spielen ist eine Gemeinschaftsaktivität und regt die Kommunikation an, es bereitet Freude und kann Kooperation, Konzentration und Leistungsfähigkeit fördern. Darüber hinaus bringt es Menschen zusammen und kann der gesellschaftlichen Tendenz zur Vereinsamung entgegenwirken.

Spieleabend für Erwachsene

Schon kurz nach der Eröffnung, am Mittwoch, 19. März von 18 bis 21 Uhr, findet der erste Spieleabend für Erwachsene im Spiel- und Lesecafé der Stadtbücherei statt. Gemeinsam können eigene, mitgebrachte oder Spiele aus unserer großen Auswahl gespielt werden. Die begeisterte Brettspielerin Daniela Gehrke-Stein steht an den regelmäßig stattfindenden Abenden erklärend zur Seite. Man kann genauso als Einzelperson wie auch als Gruppe an dem Abend teilnehmen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Spieleabend-Termine sind am 30. April, 11. Juni und 23. Juli geplant, jeweils von 18 bis 21 Uhr.

Alle neuen Spiele können ab dem 15. März entliehen werden. Es werden auch Rollenspielbücher und -zubehör aus dem Pen & Paper Bereich angeboten.

Die Einrichtung und Ausstattung des neuen Spiel- und Lesecafés mit neuen Möbeln und einem großen Angebot von über 250 neuen Spielen für Erwachsene konnte durch Fördermittel des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz und die zusätzliche finanzielle Unterstützung des Fördervereins der Stadtbücherei Frankenthal e.V. realisiert werden.

„Frankenthaler Brett“ im Mehrgenerationenhaus

Noch ein Tipp für alle, die nicht genug von Gesellschaftsspielen bekommen können: Am Samstag, 22. März findet von 12 bis 22 Uhr die erste Frankenthaler Spieleconvention, das „Frankenthaler Brett“, im Mehrgenerationenhaus Frankenthal, Mahlastraße 35 statt. Dort können Brett-, Rollen- und Kartenspiele ausprobiert und gezockt werden. Mehr unter www.frankenthal.de/mgh

Kontakt Stadtbücherei: Telefonisch unter der 06233/89-630, per Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich zu den Öffnungszeiten (Dienstag bis Freitag von 10 – 18 Uhr, Samstag von 10 – 15 Uhr) in der Welschgasse 11.

Informationen zu den digitalen Angeboten der Stadtbücherei und zu allen Aktionen und Veranstaltungen finden Interessierte unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei

Quelle: Stadt Frankenthal