Speyer – Tagesfahrt des Seniorenbüros im März 2025

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Nachdem am 23.02.2025 eine 26-Jährige am Hauptbahnhof in Speyer vergewaltigt worden war, kam ein 23-Jähriger der Frau zur Hilfe. Dieser Zeuge erkannte am 04.03.2025 den mutmaßlichen Täter wieder und alarmierte die Polizei. Polizeikräfte nahmen daraufhin einen 31-jährigen Mann am Hauptbahnhof Speyer vorläufig fest. Er wurde noch am gleichen Tag dem Haftrichter