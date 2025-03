Speyer – NACHTRAG: Verdacht der Vergewaltigung – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Nachdem am 23.02.2025 eine 26-Jährige am Hauptbahnhof in Speyer vergewaltigt worden war, kam ein 23-Jähriger der Frau zur Hilfe. Dieser Zeuge erkannte am 04.03.2025 den mutmaßlichen Täter wieder und alarmierte die Polizei. Polizeikräfte nahmen daraufhin einen 31-jährigen Mann am Hauptbahnhof Speyer vorläufig fest. Er wurde noch am gleichen Tag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der Vergewaltigung. Der 31-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern weiter an.

Ursprungsmeldung:

