Speyer – Matinee-Konzert zugunsten der Musikschule der Stadt Speyer im Historischen Ratssaal

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Lions Club Speyer lädt am Sonntag, den 9. März 2025, um 11:00 Uhr zu einer besonderen Matinee-Konzertveranstaltung in den Historischen Ratssaal der Stadt Speyer ein. Unter dem Motto „hinreißend… bewegend… erstaunlich… berührend“ präsentieren Schülerinnen und Schüler der Musikschule Speyer ihr Können. Mit großer Ausdruckskraft, frischen Interpretationen und jugendlicher Natürlichkeit begeistern die jungen Musikerinnen und Musiker ihr Publikum. Die stilistische Bandbreite reicht von Klassik bis Jazz und verspricht ein abwechslungsreiches Konzerterlebnis. Der Erlös der Veranstaltung unterstützt die Förderung der Musikschule – sowohl in der Breitenarbeit als auch bei der gezielten Förderung besonders talentierter Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus fließen die Einnahmen in unterstützenswerte musikalische Projekte und ermöglichen es Kindern und Jugendlichen, unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen, Zugang zur Musik und kreativer Entfaltung zu erhalten. Der Lions Club Speyer engagiert sich seit Jahren für die musikalische Bildung und setzt sich mit vielfältigen Initiativen für eine inklusive und chancengerechte Förderung ein.

Tickets:

Tageskasse: 20,- €

In der Pause werden Getränke und Brezeln angeboten

Quelle: Lions Club Speyer