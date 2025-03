Sinsheim – Neues Handbuch zur Berufswahl: Chancen in Sinsheim 2025

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Oberbürgermeister Marco Siesing unterstützt vocatium-Format

Inspiration druckfrisch: Auf ihrer Suche nach dem geeigneten Ausbildungsplatz oder dem passenden (dualen) Studiengang werden junge Menschen aus der Region jetzt mit dem neuen Berufswahl-Handbuch „Chancen in Sinsheim / Rhein-Neckar-Odenwald 2025 unterstützt. Das Be‟gleitbuch zur vocatium – Fachmesse für Ausbildung+Studium ist im Februar neu erschienen und stellt Ausbildungsbetriebe, Fach- und Hochschulen sowie weitere Bildungsanbieter vor. Oberbürgermeister Marco Siesing hatte die Gelegenheit, einen frühen Blick in das Nachschlagewerk werfen. Siesing ist regionaler Schirmherr der Messe, die am 25. und 26. Juni in der Dr.-Sieber-Halle stattfindet und Jugendliche mit Ausbildungsbetrieben und Anbietern von Stu-

diengängen zusammenbringt.

„Das Angebot beruflicher Möglichkeiten ist vielfältig. Zu entscheiden, welcher Weg eingeschlagen wird, ist eine große Herausforderung für junge Menschen. Das Buch hilft ihnen, sich zu orientieren. Die Jugendlichen erhalten Anregung und finden konkrete Ansprechpartner und Adressen”, lobt Siesing. Vocatium-

Projektleiterin Nelli Schick ergänzt: „Bei der Recherche im Internet kann man schnell den Überblick verlieren. Das Buch fasst die wichtigsten Infos kompakt zusammen – perfekt als Ausgangspunkt für die weitere Suche, zur Vorbereitung auf Gespräche mit den Anbietern und nach der Messe als ein nützliches

Nachschlagewerk für die Berufswahl.” Die vocatium-Messe feiert 2025 ihr 10-jähriges Bestehen in Sinsheim. In diesem Jahr nehmen 54 Aussteller und 1600 Schüler teil. Die Messe zeichnet sich durch ein besonderes Konzept aus: Jugendliche kommen gut vorbereitet zu terminierten Gesprächen auf die Messe. Möglich ist ein Messebesuch auch ohne Termin. Die vocatium zählt zu den beliebtesten Berufswahlmessen in Deutschland. Sie ist eine wichtige Brücke zwischen Jugendlichen und (Aus-)Bildungsanbietern.

Das Buch „Chancen in Sinsheim / Rhein-Neckar-Odenwald“ erhalten die Schüler der teilnehmenden Jahrgänge in ihren Schulen. Interessierte Schulen können ihre Vorabgangsjahrgänge anmelden bei Nelli Schick, n.schick@if-talent.de. Weitere Infos auf www.vocatium.de

Bildunterschrift (©Stadt Sinsheim): Im Rathaus überreichte Nelli Schick das Messehandbuch an Oberbürgermeister Marco Siesing.

Quelle: Stadtverwaltung Sinsheim

