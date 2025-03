Rhein-Pfalz-Kreis – Zusatzkonzert „ORCHESTER + CHOR“ am Freitag, 21. März 2025 im Palatinum #Mutterstadt

Mutterstadt / Hochdorf-Assenheim / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.

Zum dritten Mal nach 2016 und 2019 veranstaltet der Katholische Musikverein Hochdorf 1931 e.V. ein großes Projekt „ORCHESTER + CHOR“. Mit der Konstellation von Chor und Orchester möchte der Musikverein getreu seinem Vereinsmotto „Musik schenkt Freu(n)de“ immer mal wieder neue musikalische Wege gehen, Musiker und Sänger über den eigenen Tellerrand schauen lassen und den Zuschauern ein nicht alltägliches Konzerterlebnis bieten. Nach einer in den vergangenen Monaten für Musiker und Sänger intensiven Probenphase steht nun das Konzert an. Ursprünglich nur für den 22. März im Palatinum Mutterstadt geplant, war die Resonanz beim Start des Kartenvorverkaufs so überwältigend, dass bereits nach einer Stunde alle Karten vergriffen waren. Spontan entschloss sich der Musikverein, ein Zusatzkonzert anzubieten, das am Freitag, 21. März 2025 um 19:30 Uhr ebenfalls im Palatinum Mutterstadt stattfinden wird.

Unter der musikalischen Gesamtleitung von Xaver Drews und Chorleiterin Viola Brestrich-Hoffmann umfasst das Konzertprogramm neben einem A-Capella-Stück für den Chor sowie einem Stück allein für das Orchester ganze acht gemeinsame Werke. Die zwei, vier- bis fünfstimmigen Stücke reichen vom symphonischen „Sons of the midnight sun“ bis zu Rock und Pop, wie „Human“ und „Music“. Neben der Aktiven Kapelle des Musikvereins und dem eigens für das Konzert gegründeten Projektchor werden ebenfalls die Jugendorchester sowie die Blockflötengruppen ihr Können präsentieren.

Eintrittskarten sind am Donnerstag, 06. März von 16:00 bis 18:00 Uhr im Probenraum des Musikvereins (Alfons-Legner-Straße 7, 67126 Hochdorf-Assenheim) erhältlich. Daneben besteht bis zum Konzert ebenfalls die Möglichkeit, sich Tickets unter der Telefonnummer 06231/1886 sowie per E-Mail an karten@musikvereinHochdorf.de zu sichern – solange der Vorrat reicht!

Weitere Informationen zum Konzert sowie zum Vorverkauf unter: https://www.musikvereinhochdorf.de/2025/02/21/zusatzkonzert-am-21-m%C3%A4rz-wegen-riesiger-nachfrage/

Quelle:Kath. Musikverein Hochdorf 1931 e.V.(Voß)