Rhein-Pfalz-Kreis – Veranstaltungen am Freitag, 7. März, zum Equal Pay Day

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Equal Pay Day am Freitag, 7. März, markiert symbolisch die geschlechtsspezifische Lohnlücke, den sogenannten Gender Pay Gap. Er betrug 2023 laut Statistischem Bundesamt in Deutschland 18 Prozent und ist im Jahr 2024 auf 16 Prozent gesunken. Das sind zwar sehr gute Nachrichten – aber es gibt noch viel zu tun.

Die Gleichstellungsbeauftragten des Rhein-Pfalz-Kreises und der Stadt Ludwigshafen am Rhein informieren daher am Freitag, 7. März gemeinsam mit den Business Professional Women Mannheim-Ludwigshafen in der Rheingalerie Ludwigshafen in der Zeit von 12.30 bis 14.30 Uhr über verschiedene Themen, wie dem Gender Pay Gap oder der Entgelttransparenz, um Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern sichtbar zu machen.

Weiterhin findet um 18 Uhr ein After Work Treffen zum Equal Pay Day im Bürgerhaus Fußgönheim, Hauptstraße 62, 67136 Fußgönheim, statt. Die Gleichstellungsbeauftragte der Verbandsgemeinde Maxdorf, Birgit Koob, lädt herzlich zu einem genussreichen und gleichzeitig informativen Frauen-Weinabend ein. Bei einer sechsteiligen Weinverkostung mit erlesenen Weinen der Wachtenburg Winzer und kleinen Köstlichkeiten werden Informationen zum Equal Pay Day durch die Business Professional Women Mannheim-Ludwigshafen in unterhaltsamer Weise mit eingebunden. Karten für 12 Euro pro Person sind beim Bürgerservice der

Verbandsgemeinde Maxdorf, Hauptstraße 79, erhältlich. Einlass bereits ab 17 Uhr.

Weitere Informationen unter gleichstellungsbeauftragte@vg-maxdorf.de

Quelle Rhein-Pfalz-Kreis

