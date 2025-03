Rhein-Pfalz-Kreis – Kurse der Kreisvolkshochschule im Fachbereich EDV & Medien ab März

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Kreisvolkshochschule bietet ab März wieder einige spannende Kurse im Bereich EDV und Medien an:

Gesundheit digital unterstützen – Wissen rund um eRezept, Apps & Co. (NEU)

Digitale Helfer im Gesundheitssektor: Erstmals findet bei der kvhs der Kurs „Gesundheit digital unterstützen – Wissen rund um eRezept, Apps und Co.“ Statt. Themen werden unter anderem sein: Wie kann man direkt online einen Arzttermin ausmachen, wie löst man ein eRezept mit dem Handy ein und was ist rund um Datensicherheit zu beachten? Der Kurs ist in Böhl-Iggelheim (Kurs-Nr. J802016C01) aufgrund der Förderung DigiNetz gebührenfrei nach Anmeldung und findet zwei Mal ab Samstag, 8. März, von 9 bis 12 Uhr statt. Der Kurs in Schifferstadt (Kurs-Nr. J802016S01) findet zwei Mal ab Donnerstag, 27.

März, von 9 bis 12 Uhr statt. Anmeldung: Bei der örtlichen vhs Böhl-Iggelheim, Tel. 06324/963 217, bei der örtlichen vhs

Schifferstadt, Tel.: 06235/44 593 (vormittags) oder online unter vhs-rpk.de.

Künstliche Intelligenz – Eine Einführung – Vortrag

Künstliche Intelligenz (KI) ist in aller Munde. Doch was bedeutet diese „Intelligenz“ für uns genau und welche Bedeutung hat es in unser aller Leben? Im Vortrag zum Thema „Künstliche Intelligenz“ am Montag, 17. März, von 15 bis 17 Uhr wird es einen spannenden Einblick in diese neue Welt geben. Ort: vhs VG Maxdorf (Kurs-Nr. J803052L01), Gebühr: 10 Euro. Anmeldung: Bei der örtlichen vhs VG Maxdorf, Tel. 06237/401 140 oder online unter vhsrpk.de.

MS Word-Grundlagenkurs

MS Office Anwendungen sind aus dem Büroalltag nicht mehr wegzudenken. Ab Montag, 10. März, findet der MS Word Grundlagenkurs von 17 bis 20.30 Uhr an drei Terminen jeweils montags (10., 17., und 24. März) in Schifferstadt statt (Kurs-Nr. J801001S01). In diesem Kurs werden die grundlegenden Techniken der Textverarbeitung an konkreten praxisnahen Beispielen geschult, um ansprechende Dokumente wie Briefe, Lebensläufe, Einladungen erstellen zu können. Anmeldung: Bei der örtlichen vhs Schifferstadt, Tel. 06235/4 45 93 (vormittags), oder onlineunter vhs-rpk.de.

Fit im Büroalltag – EDV Wiedereinstieg für Frauen

Ab März 2025 werden Frauenkurse zu MS Excel, MS Outlook und MS PowerPoint in der konkreten Anwendung unterrichtet. Angesprochen sind Wiedereinsteigerinnen, welche nach einer längeren Pause wieder die Rückkehr in das Berufsleben planen oder

Arbeitnehmerinnen, die ihr Wissen auf den neusten Stand bringen möchten. Diese Kurse werden ab acht Teilnehmenden aus den Mitteln des Landes Rheinland-Pfalz zur Gleichstellung von Mann und Frau gefördert und können daher vergünstigt angeboten

werden. Die Module sind einzeln buchbar. Die Kurse finden im Bildungszentrum Schifferstadt, Neustückweg 2, statt.

Modul „MS Excel“ beginnt mit drei Nachmittagen ab Freitag, 7. März, 16 bis 19 Uhr (KursNr. J801075S02). Kursgebühr: 22 Euro ab 8 TN bzw. 54 Euro bei 7 TN

Modul „MS Outlook“ beginnt mit zwei Nachmittagen ab Freitag, 9. Mai, 16 bis 19 Uhr

(Kurs-Nr. J801075S03). Kursgebühr: 15 Euro ab 8 TN bzw. 36 Euro bei 7 TN

Modul „MS Power Point“ beginnt mit zwei Nachmittagen ab Freitag, 6. Juni, 16 bis 19 Uhr

(Kurs-Nr. J801075S04). Kursgebühr: 15 Euro ab 8 TN bzw. 36 Euro bei 7 TN

Anmeldung: Bei der örtlichen vhs Schifferstadt, Tel. 06235/4 45 93 (vormittags), oder online

unter vhs-rpk.de.

Quelle: Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis