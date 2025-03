Mannheim – VR Bank Rhein-Neckar eG: Handys für Hummel, Biene und Co!

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Mitarbeitende und Kund*innen der VR Bank Rhein-Neckar eG sammelten fleißig alte und defekte Handys.

Die durchschnittliche Nutzungsdauer eines neuen Handys beträgt heute zwei bis drei Jahre. Nach Herstellerangaben befinden sich mehr als 124 Millionen alte oder defekte Handys in deutschen Haushalten, Tendenz steigend. Zur Herstellung der verschiedenen Handybauteile werden über 60 verschiedene chemische Elemente benötigt, die weltweit abgebaut und gefertigt werden. Diese Rohstoffe sind verloren, wenn die Althandys nicht fachgerecht entsorgt werden. Die Entsorgung im Hausmüll schadet der Umwelt und ist verboten. Die Althandysammlung ermöglicht einen verantwortungsvollen Umgang mit werthaltigen Metallen und Rohstoffen. Durch Wiederaufbereitung erhalten alte Handys ein zweites Leben. Beim Recycling wiederum können etwa 80 Prozent der Bestandteile eines Handys wiederverwertet werden. Die gewonnenen Rohstoffe ersetzen neues Material, das sonst in der Natur abgebaut werden müsste.

Auch die VR Bank Rhein-Neckar möchte dazu beitragen, mehr Elektrogeräte wiederzuverwenden und in den Materialkreislauf zurückzuführen und beteiligt sich daher an der NABU-Aktion “Handys für Hummel, Biene & Co!”

Im VolksbankHaus in der Augustaanlage in Mannheim wurde eine zentrale Sammelstelle eingerichtet und Mitarbeitende und Kund*innen animiert, nicht mehr benötigte Mobiltelefone für diesen guten Zweck zu spenden.

Funktionsfähige Handys werden durch NABU-Partner aufbereitet und verkauft. Nicht funktionsfähige Althandys werden fachgerecht recycelt und dem Materialkreislauf zurückgeführt.

Die Erlöse fließen in den NABU-Insektenschutzfonds. In Deutschland krabbeln und fliegen rund 33.000 Insektenarten. Für uns Menschen und die Natur sind sie enorm wichtig. Denn fast alle Nutzpflanzen werden von Insekten bestäubt und für viele Tiere sind sie eine unersetzliche Nahrungsquelle.

Mit Hilfe des Insektenschutzfonds werden u. a. Ackerflächen und Wiesen durch die NABU-Stiftung Nationales Naturerbe gekauft und somit als Lebensraum für Insekten gesichert. Zusätzlich werden Ackerrandstreifen zu Blühstreifen umgewandelt, bunt blühende Wiesen und Weiden angelegt, Hecken gepflanzt, Insektenhotels aufgestellt und kleine Projekte zum Insektenschutz unterstützt.

Insgesamt wurden über 150 Mobiltelefone für die Aktion gesammelt. Zudem neun Tablets, ein Ebook-Reader, eine Smartwatch und 19 Mobiltelefone, die nicht den Kriterien für die NABU-Sammlung entsprechen, aber nun über den Wertstoffhof dem Materialkreislauf zurückgeführt werden und somit ebenfalls zur Ressourcenschonung beitragen. Die gesammelten Handys wurden an Kristina Käferle als Vorstandsmitglied der NABU-Gruppe Mannheim übergeben.

Der Vorsitzende des Vorstandes der VR Bank Rhein-Neckar eG, Dr. Michael Düpmann: „Wir sind begeistert von diesem tollen Sammelergebnis und es zeigt wieder einmal: ‚Was einer alleine nicht vermag, das vermögen viele‘.“

Quelle: VR Bank Rhein-Neckar eG

