Mannheim – Nach dem Derbysieg spielen die Adler Mannheim am Freitag (7.3) gegen Berlin

Mannheim. Die Adler Mannheim haben am Dienstagabend einen 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)-Heimsieg im Derby gegen die Löwen Frankfurt gefeiert. Nach torlosem ersten Drittel gingen die Adler Mannheim durch ein Tor von Kapitän Marc Michaelis in der 27. Minute vor 11.955 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena in Führung. Kurz vor Spielende im letzten Drittel gelangen den Adlern zwei weitere Treffer durch Matthias Plachta (60.) und Kristian Reichel (60.) ins leere Frankfurter Tor. Zuvor hatten die Adler drei Niederlagen in Folge kassiert und waren hinter dem EHC Red Bull München auf den fünften Tabellenplatz zurückgefallen. Durch den Heimsieg gegen Frankfurt sind die Adler Mannheim nach dem 51. Spieltag mit 90 Punkten jetzt wieder Tabellenvierter vor München mit 88 Zählern. Die Partie am Dienstagabend in Mannheim gegen Frankfurt stand nach der Amokfahrt vom Rosenmontag in den Planken im Zeichen großer Trauer. Eine Absage des Derbys in der SAP Arena war aber nicht geplant und hätte auch für Terminprobleme gesorgt.

Am letzten Spieltag vor dem Beginn der Playoff-Serie haben die Adler Mannheim am Freitag, 7. März um 19.30 Uhr, nochmals ein Heimspiel in der SAP Arena gegen die Eisbären Berlin. Die Berliner sind Tabellenzweiter hinter dem ERC Ingolstadt. Mit einem Sieg bleiben die Adler auf dem vierten Tabellenrang und haben dann zuerst Heimrecht in der Playoff-Serie. Der EHC Red Bull München spielt auswärts beim Tabellensiebten Straubing Tigers.

Text Michael Sonnick