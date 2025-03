Mannheim – Maimarkt Mannheim: Vorverkauf startet am 10. März!

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Vom 26. April bis zum 6. Mai ist der Maimarkt wieder Treffpunkt und Marktplatz – Neuheiten, Klassiker und persönliche Beratung – Tierschauen und Reitturnier – Ermäßigte Eintrittskarten im Vorverkauf zu erwerben – auch online!

Neuheiten entdecken und ausprobieren, Infos sammeln, Schönes kaufen, Leckereien genießen, Tiere und Kultur erleben – all das ist der Maimarkt Mannheim! Hier kommt man mit Profis aus Unternehmen und Handwerksbetrieben ins Gespräch, bekommt Insider-Tipps fürs Bauen und Renovieren, findet nachhaltige Haushaltshelfer, komfortable Einrichtungen und Tipps für viele Lebenslagen. Stars der regionalen Kulturszene zeigen Ausschnitte aus aktuellen Produktionen, Chefärzte erläutern moderne Diagnose- und Therapieverfahren. Auf dem Turnierplatz sind Spitzen-Reitsport und beeindruckende Tiervorführungen zu bewundern. Vom 26. April bis zum 6. Mai ist Deutschlands größte Regionalmesse der Treffpunkt, um mit Familie und Freunden einen abwechslungsreichen Tag zu erleben.

In der Halle des Handwerks zeigen 12 Gewerke, was sie zu bieten haben, und laden junge Menschen zu einer Berufsorientierungs-Rallye ein. Die Metropolregion präsentiert Ausflugsziele und ÖPNV-Verbindungen. Feuerwehren und Rettungsdienste stellen Bereiche ihrer Arbeit vor und geben Tipps für den Alltag. In der Baden-Württemberg-Halle kommt man mit Erzeugern regionaler Produkte ins Gespräch und darf diese verkosten. Als Arbeitgeberin bietet die Stadt große berufliche Vielfalt und sucht Azubis. In der Sonderschau „Unser Heimtier“ gibt es Decken und Spielzeug für Hund und Katze sowie Geschenkideen für Tierfreunde. In den Tierzelten kann man aus der Nähe Kühe, Pferde, Ziegen, Geflügel, Kaninchen und Bienen betrachten und von Züchtern Einzelheiten über ihre Aufzucht erfahren. Auf dem Turnierplatz zeigen Polizeipferde und -hunde Highlights aus ihrem Trainingsprogramm. Spannend wird’s beim hochkarätig besetzten Maimarkt Reit- und Springturnier und bei den Para-Equestrians mit Sportreitern mit Handicap.

Ermäßigte Vorverkaufskarten: Im Geschäft oder online

Ab 10. März sind Maimarkt-Eintrittskarten an zahlreichen Vorverkaufsstellen in der Metropolregion Rhein-Neckar zu haben. Sie kosten für Erwachsene nur 7,00 statt 10,00 Euro an der Tageskasse, für Kinder von 6 bis 14 Jahren 4,50 statt 7,00 Euro. Wer mit Bus und Bahn zum Maimarkt kommt, zahlt für Maimarkt-Eintritt einschließlich Hin- und Rückfahrt nur 13,00 Euro. Dieses VRN-Maimarkt-Kombiticket ist für Kinder für 7,00 Euro zu haben. Sowohl die Maimarkt-Vorverkaufskarten als auch die VRN-Maimarkt-Kombitickets können online unter www.maimarkt.de erworben werden. Dort sind auch die über 200 Vorverkaufsstellen aufgelistet. Besonders bequem fährt man mit der Stadtbahn Linie 6 zum Maimarkt, die Haltestelle befindet sich direkt vor dem Haupteingang.

info:

Maimarkt Mannheim

26. April bis 6. Mai 2025, täglich von 9 bis 18 Uhr

Vorverkauf vom 10. März bis 25. April 2025

Infos und Vorverkaufsstellen unter www.maimarkt.de und unter Tel. 0621 42509-20

facebook.com/Maimarkt.MA

instagram.com/maimarktmannheim

Quelle MAG Mannheimer Ausstellungs-GmbH