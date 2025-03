Maikammer – Mandelblüte to go: Veranstaltungsgesellschaft Landau Südliche Weinstraße startet Verkauf von Pfälzer Mandelbox

Maikammer/Metropolregion Rhein-Neckar – Längere Tage, Vogelzwitschern und erste Krokusse: In der Südpfalz kündigt sich der Frühling an – und mit ihm die Pfälzer Mandelblüte!

Auch 2025 würdigt die Veranstaltungsgesellschaft Landau Südliche Weinstraße diese besondere Zeit des

Jahres mit einer eigens zusammengestellten „Pfälzer Mandelbox“ mit allerlei Schmackhaftem und Schönem rund um die rosa Blütenpracht.

In der „Pfälzer Mandeblütenbox“ sind enthalten:

• Schokolierte Mandeln, 150 gr von Land und Gut, Klingenmünster

• Bio Mandelmus, 210 gr Glas von der Wasgau-Ölmühle in Hauenstein,

• Rosé Secco, 0,75 Liter, vom Weingut Emil Bauer in Nußdorf

• Cantuccini, 100 gr von Rebmann Manufaktur & Das Cafe in Bad

Bergzabern

• Rosé Wein „Strandliebe“, 0,75 Liter vom Weingut Bus in Insheim

• Filzuntersetzer „Herz“, 6tlg Set, von GILDE

• Mandelgewürzsalz, 35 gr Glas von Der Magische Garten in Neustadt,

• Backmischung „Gretas Mandelkuchen“, 550 gr von der Bischoff Mühle in

Appenhofen und

• frühlingshafte Servietten

(Änderungen vorbehalten)

Die limitierten „Pfälzer Mandelboxen“ können ab sofort im Onlineshop der Events

LD SÜW www.shop-ld-suew.de, per Telefon unter 06341/9687373 oder per E-Mail

an info@events-ld-suew.de bestellt werden.

Nach Bestellung ist die Mandelbox in zwei Tagen in der Taubensuhlstraße 5 in Landau abholbereit.

Der Preis beträgt pro Box bei Abholung 49,99 Euro. Gegen einen Aufpreis von 10,00 Euro können

sie auch deutschlandweit versendet werden.

Informationen zu den Inhalten finden Sie auch auf der Webseite www.events-ld-suew.de.

Mit der Rheinpfalzkarte erhalten Sie 5% Rabatt, nur bei telefonischer Bestellung

oder per E-Mail möglich, nicht über den Onlineshop.

Bitte bei der Bestellung die Kartennummer angeben und bei Abholung vorzeigen.

Keine nachträgliche Rabattauszahlung möglich.

Quelle: Südliche Weinstrasse e.V.​​​​