Ludwigshafen – Deutsche Erstaufführung: John Williams Cellokonzert mit Eckart Runge

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Sonntag, 9. März 2025 um 18.00 Uhr findet das 4. Abo-Konzert Mannheim im Rosengarten statt. Gemeinsam mit dem Dirigenten Marcus Bosch und dem renommierten Cellisten Eckart Runge erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Programm mit Werken von Erich Wolfgang Korngold, John Williams und Hector Berlioz.

Das Konzert beginnt mit der Ouvertüre aus der Filmmusik „Unter Piratenflagge“ (Originaltitel: “Captain Blood”) aus dem Jahr 1935 von Erich Wolfgang Korngold. Der österreichische Komponist prägte die Entwicklung der Filmmusik maßgeblich, wurde zweimal mit dem Oscar ausgezeichnet und gilt als Erfinder des Hollywood-Sounds. Sein legitimer Nachfolger ist gewissermaßen John Williams, der den opulenten, spätromantischen Stil Korngolds in die Moderne überführte und Korngold mehrfach als eine seiner größten Inspirationsquellen bezeichnete. Ein besonderer Höhepunkt des Abends ist in dem Zusammenhang die deutsche Erstaufführung von John Williams’ Konzert für Violoncello und Orchester. Williams, die lebende Legende, ist bekannt für seine Filmmusiken zu „Star Wars“, „Harry Potter“ oder „Indiana Jones“. In seiner umfangreichen Karriere wurde er 54-mal mit dem Oscar und 68-mal mit dem Grammy nominiert. Neben seiner Arbeit als Filmkomponist hat Williams auch zahlreiche Werke für den Konzertsaal geschaffen. Dazu zählen unter anderem zwei Sinfonien sowie mehrere Instrumentalkonzerte, darunter für Flöte, Violine, Klarinette, Bratsche, Oboe und Tuba. Das Cellokonzert entstand 1994 und ist Yo-Yo Ma gewidmet. Solist beim 4. Abo-Konzert in Mannheim ist Eckart Runge. Es wird die deutsche Erstaufführung dieses Werks sein. Den Abschluss bildet die Symphonie fantastique op. 14 von Hector Berlioz. Dieses Werk gilt als Meilenstein der Programmmusik und beeindruckt durch seine innovative, groß besetze Orchestrierung und expressive Klangsprache.​

Die Konzertdaten auf einen Blick:

Sonntag, 09. März 2025, 18.00 Uhr

4. Abo-Konzert Mannheim

Mannheim, Rosengarten, Musensaal

Marcus Bosch Dirigent

Eckart Runge Violoncello

Erich Wolfgang Korngold Captain Blood, daraus: Ouvertüre

John Williams Konzert für Violoncello und Orchester

Hector Berlioz Symphonie fantastique, op.14

Einzelkarten 40 / 34 / 29 / 24 / 15 €; Vorverkauf online, www.staatsphilharmonie.de, per Mail, karten@staatsphilharmonie.de, telefonisch 0621 / 401 714 20

Quelle: Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz