Ludwigshafen – CDU Oggersheim: Forderung nach Lösungen in Bezug auf die Parkraumsituation am Ärztehaus in der Semmelweisstraße.

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.„Die Sorgen, die von Herrn Dr. Zilg und Frau Bürklin gegenüber der Rheinpfalz geäußert wurden, können wir nachvollziehen. Gleichzeitig sehen wir auch die anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnraum“, kommentieren die beiden Oggersheimer Stadträte, Daniel Beiner und An-

dreas Gebauer, die aktuelle Situation am Ärztehaus neben der BG-Unfallklinik.

„Die gute und breite medizinische Versorgung an diesem Standort ist für Oggersheim sehr wichtig. Diese langfristig sicherzustellen hat eine hohe Priorität“, so Beiner, der auch Vorsitzender der Oggersheimer Christdemokraten ist, weiter. „Ein Schlüssel dafür ist eine bleibende gute Erreichbarkeit, sowohl für Patientinnen und Patienten, wie auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese muss gewährleistet bleiben, wenn die derzeit als Parkplatz genutzte Fläche bebaut wird, z.B. durch Aufstockung anderwei-

tiger bereits vorhandener Parkflächen. Hier spielt auch die Unfallklinik und ihre Möglichkeiten zur Parkraumbeschaffung eine Rolle.“

Alexander Weih, Fraktionssprecher der CDU im Oggersheimer Ortsbeirat ergänzt die Forderung: „Dass die Expresslinie 9 zusätzlich an der BG hält, ist eine lange Forderung der CDU. Dies umzusetzen könnte einen Teil der angespannten Lage lösen, im Übrigen nicht nur für die medizinische-, sondern auch für die Nahversorgung.“

„Alle Beteiligten sollten sich zeitnah an einen Tisch setzen und ausloten, wie in der Nähe schnellstmöglich Ersatz geschaffen werden kann. Ein konstruktiver Dialog ist jetzt das Gebot der Stunde“, so Beiner und Weih.

Quelle CDU Ludwigshafen

