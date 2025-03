Landau – Zurück aus der Winterpause: Stadt- und Themenführungen des Landauer Büros für Tourismus starten im März

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Frühling steht vor der Tür – und das bedeutet: Die Stadt Landau startet in

die Stadtführungssaison.

Interessierte können mit dem Landauer Büro für Tourismus (BfT) und seinen Gästeführerinnen und Gästeführern die Südpfalzmetropole und ihre Geschichte wieder auf vielfältige Weise entdecken und erleben.

Auf dem Programm im März stehen zum Beispiel ein Spaziergang

durch die frühlingshaften Parks, Führungen durch das Fort und eine abendliche

Runde durch die Straßen der Altstadt mit dem Nachtwächter. Und auch der

Festungsbauverein beendet im Laufe des Monats seine Winterpause und lädt ab

Samstag, 22. März, wieder jede Woche zu einer Tour durch die teils

unterirdischen Gänge des Festungswerks Lunette 41 ein. Sofern nicht anders

vermerkt, sind für die Führungen Anmeldungen erforderlich. Diese werden zu

den Öffnungszeiten des BfT telefonisch unter 0 63 41/13 83 10 oder per Mail an

touristinfo@landau.de entgegengenommen.

Die Führungen im März im Überblick:

Im Frühjahr besonders schön: Gästeführer Frank Hetzer bittet Interessierte zum

Rundgang durch Landaus Grünanlagen. Unter dem Titel „Landauer Parks im

Wechsel der Jahreszeiten“ gibt er am Freitag, 14. März, Einblicke in seine

langjährige Berufserfahrung in der städtischen Grünflächenabteilung und in die

Geschichte der Gartenstadt Landau. Treffpunkt für die kostenlose Führung ist

um 15 Uhr am Eingang zum Goethepark in der Westbahnstraße. Die Führung

dauert ca. drei Stunden.

Der wöchentliche Ausflug in die Festungsgänge unter dem Titel „Landauer

Unterwelt – Lunette 41“ mit dem Festungsbauverein startet ab 22. März wieder

jeden Samstag um 14 Uhr. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten bei

diesem Spaziergang zur Festungsgeschichte der Südpfalzmetropole die

Möglichkeit, die historischen Hintergründe der Vauban‘schen Bauwerke zu

erforschen. Die Teilnahme kostet 10 Euro pro Person bzw. ist mit Pfalzcard

kostenfrei. Treffpunkt ist am Obertorplatz an der Infosäule zur Route Vauban.

Eine Führung durch das Fort unternimmt Thomas Kiefer am Samstag, 22. März,

mit seinen Gästen: Bei seinem Rundgang durch den auch „Kronwerk“ genannten

Festungsteil kann dieses Werk inklusive der unterirdischen Minengalerie

besichtigt werden. Auch die Geschichte der Anlage „Luitpoldpark“ nach Ende

der Festung wird thematisiert. Treffpunkt ist um 10:30 Uhr am Eingang zum Fort

an der Ecke Eichbornstraße/Am Bürgergraben. Die etwa zweistündige Führung

kostet pro Person 8 Euro für Erwachsene, 5 Euro für Studierende und 4 Euro für

Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahre. Für Kinder unter 6 Jahren und mit

der Pfalzcard ist die Führung kostenlos. Das Tragen von festem Schuhwerk wird

empfohlen.

Mehr zur „Festungsstadt Landau“ erfahren auch die Teilnehmerinnen und

Teilnehmer der Führung von Kunsthistoriker Dr. Walter Appel am Samstag, 28.

März: Bei seiner Tour durch das ehemalige Fort berichtet er von den

Belagerungen der Stadt und wie die Bevölkerung diese erlebt hat. Treffpunkt ist

um 15 Uhr am Alten Meßplatz an der Ecke Fortstraße/Nordring. Die Teilnahme

kostet 8 Euro für Erwachsene sowie 4 Euro für Kinder von 6 bis 15 Jahre.

Studierende zahlen 5 Euro. Mit Pfalzcard sowie für Kids unter 6 Jahre ist die

Führung kostenlos. Das Tragen von festem Schuhwerk wird empfohlen.

Am Freitag, 28. März, macht sich um 19 Uhr der „Nachtwächter mit

Hörnerklang“ auf zu seiner abendlichen Runde und freut sich über

Begleiterinnen und Begleiter, denen er auf Pfälzisch von seiner Arbeit berichten

kann. Die Führung kostet pro Person 10 Euro, für Kinder und Jugendliche von 6

bis 15 Jahre 5 Euro. Für Kinder unter 6 Jahren ist die Führung kostenfrei.

Treffpunkt für die etwa zweistündige Tour ist vor dem Rathaus, Ecke

Salzhausgasse unter dem „i“.

Weitere Informationen zu den Führungen und weiteren Angebote des BfT

finden sich im Internet unter www.landau-tourismus.de/stadtundthemenfuehrungen.

Bildunterschrift: Bei den Gästeführungen durch Landau können Besucherinnen

und Besucher gemeinsam die Geschichte der Südpfalzmetropole entdecken.

(Quelle: Pfalz.Touristik e.V., Dominik Ketz)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.