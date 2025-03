Landau – Plauderspaziergang bei den Störchen in Bornheim

Landau / Bornheim / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar.Plauderspaziergang bei den Störchen in Bornheim – mit Nadja Hieb, Fachkraft Gemeindeschwester plus, und Peter Buchheit, Seniorensicherheitsbeauftragter

Die Tage werden wieder länger, die Temperaturen wärmer und die Landschaft blüht auf. Der Frühling ist erwacht und lockt mit seinen Vorzügen nach draußen. Eine wunderbare Zeit wieder aktiv zu werden und sich an der frischen Luft zu bewegen und mit Menschen in geselliger Runde auszutauschen.

Gemeinsam mit Peter Buchheit, Seniorensicherheitsbeauftragter in der Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich, lädt Nadja Hieb, Fachkraft Gemeindeschwester plus, Seniorinnen und Senioren aus dem Landkreis Südliche Weinstraße ein, mit ihr in einer kleinen Gruppe bei den Störchen spazieren zu gehen, dabei zu plaudern und dem Klappern zu lauschen. Auch mit Gehstock oder Rollator. Bewegung und Plaudern stehen im Mittelpunkt.

Der Spaziergang findet am Mittwoch, 12. März, in Bornheim statt. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Storchenzentrum. Der gemütliche Rundweg dauert etwa eineinhalb Stunden. Auf halber Strecke besteht die Möglichkeit, eine Pause einzulegen. Nach dem Spaziergang kehren Nadja Hieb und Peter Buchheit mit allen, die möchten, bei Inges Café ein. Der Spaziergang findet auch bei leichten Regen statt. Bitte an wetterfeste Kleidung denken.

Für Anmeldung und Rückfragen ist die Fachkraft Gemeindeschwester plus Nadja Hieb unter der Telefonnummer 06341 940 658 erreichbar, montags bis donnerstags von 8 bis 13 Uhr. Peter Buchheit ist telefonisch unter der Nummer 06341 919 100 erreichbar.

In Bornheim kann beim Spaziergang im Frühling ein faszinierendes Naturschauspiel beobachtet werden. Störche fühlen sich hier wohl und brüten zahlreich in Nestern auf Dächern, Bäumen und Mästen. Derzeit kehren sie aus ihren Winterquartieren zurück, um den Sommer in den saftigen Queichwiesen zu verbringen. Beim Spaziergang bietet sich die Gelegenheit, die Fachkraft persönlich kennenzulernen und sich im netten Plausch von ihr zu Themen des Erhalts der Selbstständigkeit, Gesundheit und Teilhabe beraten zu lassen. Auch über weitere Angebote in der Nähe informiert die Fachkraft Gemeindeschwester plus.

Bildunterschrift: Ein Storch auf einer grünen Wiese. Symbolfoto: Pixabay

Quelle:Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und Verbandsgemeindeverwaltung Offenbach an der Queich.