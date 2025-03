Heidelberg – Kreativität für mehr Geschlechtergleichheit! Ideenlunch am Mittwoch, 12. März, im DEZERNAT#16

Mannheim. Die Adler Mannheim haben am Dienstagabend einen 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)-Heimsieg im Derby gegen die Löwen Frankfurt gefeiert. Nach torlosem ersten Drittel gingen die Adler Mannheim durch ein Tor von Kapitän Marc Michaelis in der 27. Minute vor 11.955 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena in Führung. Kurz vor Spielende im letzten Drittel gelangen ... Mehr lesen »