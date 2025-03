Heidelberg – Geführter Rundgang: Neues Format startet – Angebote für blinde und sehbehinderte sowie hörbeeinträchtige und gehörlose Erwachsene im Zoo

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Zoo-Akademie im Zoo Heidelberg bietet erstmals zwei neue Veranstaltungen für besondere Zielgruppen an: Im März und April finden eigene Themenführungen für blinde und sehbehinderte Erwachsene sowie für hörbeeinträchtige und gehörlose Erwachsene statt. Die geführten Rundgänge werden von Rangern mit spezieller Zusatzausbildung durchgeführt und sind auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden abgestimmt. Los geht’s am 14. März 2025 mit der Themenführung für blinde und sehbehinderte Menschen. Die Teilnehmer erfahren alles über „Bär, Schneeeule, Löwe & Co“. Ein Ranger gibt Einblicke in das Leben der Zootiere und hat eine Vielzahl an Materialien im Gepäck. Die Teilnehmer erhalten so die Möglichkeit, den Rundgang mit weiteren Sinnen zu erleben. Dabei sind Materialien zum Fühlen, wie beispielsweise Federn, unterschiedlich weiche Felle, Knochen oder Schädelnachbildungen. Auch Geräusche kommen zum Einsatz: Tierstimmen von unterschiedlichen Zootieren runden das Angebot ab. Der Geführte Rundgang für hörbeeinträchtigte und gehörlöse Menschen findet am Sonntag, den 13. April 2025 statt. Ein Dolmetscher für Gebärdensprache wird das Angebot begleiten. Bei dieser Veranstaltung sind ebenfalls spannende Objekte zum Anschauen und Begreifen dabei, welche die Themenführung rund um „Trampeltier, Erdmännchen & Co“ noch abwechslungsreicher machen.

Beide barrierefreien Rundgänge dauern jeweils 90 Minuten und sind für Erwachsene ausgerichtet. Für die Teilnehmer wird es genügend Zeit geben, um sich auf die unbekannten Situationen einzulassen und Neues erfahren zu können. Die Ticketgebühr beläuft sich auf € 7,- pro Person. Zuzüglich ist der Zoo-Eintritt zu entrichten. Vor oder nach der Tour kann der Zoo besucht werden. Weitere Infos zur Buchung der beiden Termine gibt es online unter https://www.zoo-akademie.org/de/angebot/themenfuehrung-fuer-erwachsene

Tipp: Wer die oben genannten Termine nicht wahrnehmen kann, kann jederzeit einen dieser Geführten Rundgänge bei der Zoo-Akademie als Gruppe oder Schulklasse zu einem Wunschtermin buchen. Interessierte richten Ihre Anfrage per Mail an: tiereundnatur@zoo-heidelberg.de oder telefonisch an Tel. 06221 5845070 (Sprechzeiten Montag: 13:00 – 16:00 Uhr & Donnerstag: 10.00 – 12.00 Uhr sowie 13.00 – 16.00 Uhr)

Quelle: Zoo Heidelberg