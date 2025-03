Viernheim – Sammlermarkt „Nostalgia” und 6. Schallplatten- und CD-Börse (mit kleinem Comicbereich) im Rhein-Neckar-Zentrum am 9. März 2025.

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Inmitten des größten Einkaufzentrums der Region wird eine ganz spezielle Mischung aus sehr alten Antiquitäten bis hin zu Gegenständen im Vintage-Stil der 70er und 80er Jahre und jetzt auch wieder Schallplatten und CDs angeboten. Der gesamte Sammlermarkt erstreckt sich auf etwa 3000 Quadratmeter Standfläche und beherbergt insgesamt über 140 Aussteller, aus dem gesamten Bundesgebiet und dem benachbarten Ausland. Hier findet jeder etwas, der sich mit den alten Zeiten verbunden fühlt.

Über 30 Jahre organisiert der Veranstalter Wolfgang Korte, von den meisten einfach nur kurz Wolly genannt, selbst leidenschaftlicher Sammler und Konzertgänger, Schallplatten und CD-Börsen in Frankfurt, dem Rhein-Neckar-Raum und auch in anderen Städten. Zum vierten Male findet sie jetzt wieder in Zusammenarbeit mit den ebenso lange stattfindenden Nostalgia Antik- und Sammlermärkten in Viernheim statt. Auf dem Sammlermarkt sind jetzt auf zusätzlichen 70 Standmetern auch Schallplatten, CDs und dazugehöriges Material auf einer eigens dafür eingeteilten Fläche integriert.

Es könnte sich für Sie als lohnenswert erweisen, wenn Sie in einem Ihrer Formate für Veranstaltungen, Videotext, auf Ihrer Webseite selbst oder ganz allgemein auf diese bedeutende Plattform im musikalischen Hobby- und Sammlerbereich aufmerksam machen würden. Denn gerade solch eine Veranstaltung ist in der Lage das Interesse und die Sensibilität für das Kulturgut Musik zu fördern.

Die Schallplatten und CD-Börsen selbst, als die ältesten Veranstaltungsform ihrer Art, sind schon sehr lange das „Mekka” in der Musiksammlerwelt, bei der sich oft bis über 1000 Musikbegeisterte in regelmäßigen Abständen treffen, um im gegenseitigem materiellen und ideellen Austausch ihrem Hobby nachgehen zu können. Neben der Gelegenheit etwas schon lange gesuchtes zu finden oder einzutauschen, wird werden die traditionellen Schallplattenbörsen, wie hier auch als Plattform genutzt Kontakte zu knüpfen und Gleichgesinnte zu treffen und um sich über die neusten Entwicklungen oder Hintergründe in der Musikszene zu informieren. Denn hier werden nahezu alle Musikgenres angeboten. Nicht nur der übliche Mainstream oder preiswerte Schnäppchen, sondern auch die selteneren Privatpressungen und andere absolute Top-Raritäten als Neu- und Secondhandware sind hier zu finden. Darüber hinaus runden oft alle erdenklichen Fan-Souvenirs wie Bücher, Autogrammkarten, Zeitschriften, Poster etc. ein Börsenangebot ab. Auch CDs sind hier immer noch erhältlich, obwohl sich das Angebot häufig anderer Orts oft auf ein unbedeutendes Minimum beschränkt oder überhaupt nicht mehr vorhanden ist.

Der Eintritt von 5 Euro gilt natürlich für den ganzen Markt. Ab 15:00 Uhr: nur 3 Euro

Kinder bis einschließlich 12 Jahren haben freien Eintritt. Das Parken ist ebenso frei.

Es wäre sehr schön, wenn auch Sie der neuen Kombination zwischen Nostalgiemarkt und Schallplattenbörse bei dieser organisatorischen nicht ganz einfachen Aufgabe mit Ihren Mitteln ein wenig unterstützen könnten, damit der Markt uns in dieser besonderen Form noch viele Jahre erhalten bleibt.

Jemand, der sich noch eingehender mit dem Thema „Schallplattensammeln” befassen möchte, findet noch mehr Infos und mit einem der umfangreichsten Börsenterminkalender seiner Art auf der Fan-Seite von Alfred Malejka (Alfreds Schallplatten-Universum): www.good-vinyl.de

Quelle/Fotos:

Michael Fischer