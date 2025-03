Speyer – Warnstreiks in städtischen Kitas am 7. und 11. März

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.Warnstreiks in städtischen Kitas am 7. und 11. März – teils Einschränkungen der Betreuungsangebote

Die Stadtverwaltung Speyer informiert, dass es aufgrund ganztägiger Warnstreiks, zu denen die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) aufgerufen hat, am Freitag, 7. März, sowie am Dienstag, 11. März 2025, in manchen städtischen Kindertagesstätten zu Einschränkungen der Betreuungsangebote wie verkürzten Öffnungszeiten kommen wird.

Von den zwölf Einrichtungen muss die Betreuung nach aktuellem Stand in fünf Kitas wegen streikender Mitarbeitenden sowie zum Teil krankheitsbedingter Personalausfälle eingeschränkt werden:

Zu Einschränkungen der Betreuungszeiten kommt es am 7. März 2025 in den Kitas „Mäuseburg” (vermutlich verkürzte Öffnungszeiten) und „Cité de France” (Schließung ab 13 Uhr, Angebot einer Notbetreuung). Bei der Kita „Wola” kann es an beiden Tagen, 7. und 11. März, zu leichten Einschränkungen der Betreuungszeiten kommen.

Am 7. sowie am 11. März 2025 ist die Kita „Seekätzchen” komplett geschlossen.

Die Kita „Abenteuerland” ist am 11. März 2025 komplett geschlossen.

Die Mitarbeitenden wurden um frühzeitige Kommunikation zu einer etwaigen Streik-Teilnahme gebeten, damit die betroffenen Familien entsprechende Vorbereitungen treffen können.

In den restlichen städtischen Kitas nehmen keine beziehungsweise nur sehr wenige Mitarbeitende am Streik teil, sodass dort nach derzeitigem Stand keine Einschränkungen aufgrund der Warnstreiks zu erwarten sind.

Aktuelle Informationen sind bei den jeweiligen Einrichtungsleitungen zu erfragen.

Quelle Stadt Speyer