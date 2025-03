Speyer – Fastenzeit am Dom zu Speyer 2025

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Gottesdienste, Konzerte und Fastenpredigten im Dom zu Speyer

Am Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit, mit der sich Christinnen und Christen auf die Feier der Auferstehung Jesu vorbereiten. In der kirchlichen Tradition gilt in den Wochen vor Ostern das Gebot zu fasten, zu beten und Almosen zu geben. Der Sinn der Fastenzeit besteht darin, Verzicht zu üben um sich auf das zu besinnen, was wirklich Bedeutung hat. Gleichzeitig soll das Bewusstsein dafür geschärft werden, sich nicht nur mit sich selbst zu beschäftigen, sondern auch für andere da zu sein. Gottesdienste und Andachten, Konzerte und Fastenpredigten laden in dieser Zeit in den Speyerer Dom ein.

Gottesdienste und Andachten

Mit dem Aschermittwoch, in diesem Jahr der 5. März, endet die Fastnachts- und beginnt die Fastenzeit. Das Wort „Karneval” (von lateinisch „carne vale” – „Fleisch, lebe wohl”) weist auf die Tradition des Fleischverzichts hin. Begangen wird der Beginn der Fastenzeit mit einer Vesper ab 18 Uhr und einem Pontifikalamt ab 18:30 Uhr mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann. In diesem Gottesdienst erhalten die Gläubigen das Aschenkreuz, als äußeres Zeichen der Bereitschaft zur Umkehr und Buße. Musikalisch gestaltet werden Vesper und Messfeier von den Männerstimmen der Domsingknaben und des Domchores mit Werken von der Gregorianik bis zur Gegenwart.

In der Fastenzeit lädt die Dompfarrei Pax Christi jeden Freitag (7. März bis 11. April) um 17:15 Uhr zu gemeinsamen Kreuzwegandachten ein. Während der Andacht gehen die Betenden gemeinsam mit einem Priester die Kreuzwegstationen im Speyerer Dom ab. Im Gehen des Kreuzweges steckt die Idee eines Mitgehens und Mitempfinden des Leidensweges Christi. Da das Erlösungsversprechen für alle Zeiten gilt, ist der Kreuzweg mehr als eine bloße Erinnerung an die Passionsgeschichte, sondern bietet die Chance, das eigene Leben zu betrachten. Treffpunkt ist jeweils die erste Kreuzwegstation am östlichen Ende des nördlichen Seitenschiffs, nahe dem Eingang zur Afrakapelle.

Am Sonntag, 30. März, feiert Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann um 10 Uhr ein Pontifikalamt zum Papstsonntag. Anlass ist neben der Erinnerung an den Amtsantritt von Papst Franziskus auch der Jahrestag der Amtseinführung von Bischof Wiesemann und in diesem Jahr die Feier des 60-jährigen Priesterjubiläums von Domkapitular emeritus Prälat Gerhard Fischer. Dieser Gottesdienst wird vom KathedralJugendChor der Dommusik mit einer Messe von Giovanni P. da Palestrina und Gregorianik musikalisch gestaltet.

Konzerte der Fastenzeit

Zum Auftakt der Fastenzeit findet am 8. März um 19:30 Uhr im Dom das Konzert „Adoramus te, Christe” statt. Dort begegnen sich der Mädchenchor Cantus Juvenum aus Karlsruhe und der Mädchenchor am Dom zu Speyer, um Chormusik für gleiche Stimmen und Orchester zu Gehör zu bringen. Tickets kosten 20 Euro, ermäßigt 10 Euro, und sind in der Dom-Info und über Reservix zu beziehen.

Unter der Überschrift „Cantate Domino” laden geistliche Konzerte der Dommusik Speyer samstags um 18 Uhr zur Besinnung in den Dom ein. Ausgesuchte Werke verschiedener Komponisten eröffnen einen musikalischen Zugang zum Passionsgeschehen und der Auferstehung. Der Eintritt zu den geistlichen Konzerten ist frei, um eine Spende wird gebeten. Termine sind Samstag, 15. März, 22. März, 29. März und 5. April.

Am Samstag, 12. April, 18 Uhr, konzertiert der Knabenchor Hannover im Speyerer Dom. In diesem Chorkonzert zum Beginn der Heiligen Woche erklingen unter der Überschrift „Herr, auf dich traue ich” Werke von Heinrich Schütz, Maurice Duruflé, Felix Mendelssohn Bartholdy, Johann Sebastian Bach u.a. Die Leitung liegt in den Händen von Prof. Jörg Breiding, Leitung, die Orgel spielt Domorganist Markus Eichenlaub. Tickets kosten 20 Euro, ermäßigt 10 Euro und sind in der Dom-Info und über Reservix zu beziehen.

Eine musikalische Meditation zur Karwoche bietet das Konzert am Mittwoch der Karwoche, 16. April, 19:30 Uhr. Es trägt den Titel „Schlag auf Schlag” und markiert den Schluss- und Höhepunkt der musikalischen Beschäftigung mit dem Leiden Christi in der Passionszeit. Domdekan Dr. Christoph Maria Kohl wird die Passionsgeschichte nach Matthäus in Abschnitten lesen. Die Schlagzeugerin Leonie Klein wird das Geschehen und die damit verbundenen Emotionen jedes dieser Abschnitte anschließend musikalisch kommentieren. Das hochdramatische Geschehen der Leidensgeschichte Jesu soll so in besonderer Weise nachvollzogen werden. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Fastenpredigten

Fastenpredigten wollen neue Impulse geben und laden dazu ein, in besonderer Weise ins Nachdenken zu kommen. Seit 2023 kommen dazu profilierte Persönlichkeiten auf Einladung des Domkapitels in den Speyerer Dom. Unter dem Titel „Im Puls” findet an drei aufeinander folgenden Donnerstagen der Fastenzeit eine abendliche Andacht ist statt, in deren Zentrum jeweils der Wortbeitrag eines Gastpredigers steht. Den Auftakt markiert am Donnerstag, 27. März, 19:30 Uhr, der Impuls von Michael Garthe, Journalist und ehemaligen Chefredakteur der Tageszeitung „Die Rheinpfalz”. Am darauffolgenden Donnerstag, 3. März, 19.30 Uhr, wird der Wirtschaftswissenschaftler und Speyerer Ehrenbürger Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter Eichhorn im Dom predigen. Zum Abschluss hält Schwester Nathalie Becquart am 10. April, ebenfalls um 19.30 Uhr, die dritte Fastenpredigt. Sie hat als erste Frau Wahlrecht in der römischen Bischofssynode erhalten und wirkt entscheidend an der Weltsynode mit. Die jeweils etwa einstündigen Andachten werden musikalisch von Domorganist Markus Eichenlaub gestaltet. Alle Fastenpredigten werden live auf den Social-Media-Kanälen von Dom und Bistum übertragen.

Zum Hintergrund: Die Fastenzeit

Die Fastenzeit soll Zeit der Besinnung sein. Ein Mittel dazu ist das Fasten, das auch alle anderen großen Religionen als spirituelle Übung kennen. Die Menschen sollen in dieser Zeit auf Dinge verzichten, die ihnen lieb und angenehm sind. Die äußeren Zeichen der Fastenzeit sind die Verhüllung der Kreuze im Dom mit violetten Tüchern; Violett ist die liturgische Farbe der Fastenzeit.

Bildnachweise:Triumphkreuz im Chorraum des Speyerer Doms © Domkapitel Speyer / Klaus Landry

Terminübersicht Gottesdienste:

Aschermittwoch, 5. März 2025

18:00 Uhr Pontifikalvesper

Schola gregoriana

Deutsche Vesper zum Tag

18:30 Uhr Pontifikalamt

Männerstimmen der Domsingknaben und des Domchores

Claudio Casciolini: Missa brevis

Werner Pees: Bekehre uns, vergib die Sünde

Gregorianik: Introitus „Exsurge Domine” und Communio „Dico vobis”

Sonntag, 9. März 2025 | Erster Fastensonntag

10:00 Uhr – Kapitelsamt

Domchor

Giovanni P. da Palestrina: Missa „Emendemus in melius” und Scapulis suis

Gregorianik: Credo I, Sanctus XVII , Introitus „Invocabit me”, Communio „Scapulis suis”

Felix Mendelssohn Bartholdy: Denn er hat seinen Engeln befohlen

15:00 Uhr – Feier der Zulassung zur Taufe (in der Krypta)

Kantorenschola

Taizé-Gesänge und Wechselgesänge aus dem Gotteslob

Sonntag, 16. März 2025 | Zweiter Fastensonntag

10:00 Uhr – Kapitelsamt

Vox Puellarum

Gregorianik: Missa XVII in tempore quadragesimae, Introitus „Tibi dixit cor meum”, Communio „Visionem quam vidistis”

Mittwoch, 19. März 2025 | Hl. Joseph

Die Gottesdienste finden in der Kirche St. Joseph (Gilgenstraße) statt.

18:00 Uhr – Kapitelsvesper

Schola gregoriana

Deutsche Vesper vom Heiligengedenktag

18:30 Uhr – Kapitelsamt

Schola gregoriana

Gregorianik: Missa VIII de angelis

Deutsche Wechselgesänge aus dem Gotteslob

Sonntag, 23. März 2025 | Dritter Fastensonntag

10:00 Uhr – Kapitelsamt

Aufbauchor des Mädchenchores, Knabenstimmen der Domsingknaben

Ludwig Ebner: Missa in honorem sanctissimi cordis Jesu

Heinz-Martin Lonquich: Danklied des geretteten Volkes

Gregorianik: Sanctus XVIII

Dienstag, 25. März 2025 | Verkündigung des Herrn

30. Jahrestag der Bischofsweihe von Weihbischof Dompropst Otto Georgens

18:00 Uhr – Pontifikalamt

Mädchenchor, Domsingknaben

Tomas Luis de Victoria: Missa „O magnum mysterium”

Jacob Arcadelt: Ave Maria

Gregorianik: Credo III, Sanctus VIII, Introitus „Rorate caeli, Communio „Ecce virgo”

Sonntag, 30. März 2025 | Vierter Fastensonntag

10:00 Uhr – Pontifikalamt

Papstsonntag und Jahrestag der Amtseinführung von Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann

KathedralJugendChor

Giovanni P. da Palestrina: Missa „Aeterna Christi munera”

Caspar Ett: Laudate Dominum quia benignus est

Gregorianik: Credo III, Sanctus XVII, Introitus „Laetare Jerusalem”

Samstag, 31. Mai 2025

18:00 Uhr – Halte.Punkt.Maria – Maiandacht

Susanne Scheffel, Mezzosopran

Antonín Dvorák: Ave maris stella

Anton Bruckner: Ave regina caelorum

Felix Mendelssohn Bartholdy: Salve Regina

César Franck: Ave Maria

Sonntag, 6. April 2025 | Fünfter Fastensonntag

10:00 Uhr – Kapitelsamt

Schola Cantorum Saliensis

Gregorianik: Missa XVII in tempore quadragesimae, Introitus „Judica me Deus”, Communio „Nemo te condemnavit”

Terminübersicht Konzerte:

Samstag, 8. März 2025, 18:00 Uhr

Mädchenchöre begegnen sich am Weltfrauentag

Adoramus te, Christe

Chormusik für Mädchenchöre zum Beginn der Fastenzeit

Johann Sebastian Bach 1685-1750)

Tilge, Höchster, meine Sünden

Kantate BWV 1083 nach dem Stabat mater von Giovanni Battista Pergolesi

Josef Gabriel Rheinberger

Hymne „Wie lieblich sind deine Wohnungen”, op. 35

Motette „Adoramus te, Christe”, op. 96,2

Alma Unseld & Anna Flender, Sopran

Johanna Keune, Harfe

Mädchenchor Cantus Juvenum Karlsruhe

Mädchenchor am Dom zu Speyer

Kammerphilharmonie Karlsruhe

Joachim Weller, Orgel

Peter Gortner und Markus Melchiori, Leitung

Tickets: 20 € / ermäßigt 10 €

Samstag, 15. März 2025, 18:00 Uhr

Cantate Domino zum Zweiten Fastensonntag

Von Licht und Frieden

Chor- und Orgelwerke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Anton Bruckner, Max Reger, Alwin Schronen und Gustav Gunsenheimer

Knabenchor Wuppertaler Kurrende

Lukas Baumann, Leitung

Jens-Peter Enk, Orgel

Samstag, 22. März 2025, 18:00 Uhr

Cantate Domino zum Dritten Fastensonntag

O crux ave

Chormusik zur Fastenzeit von Giovanni Pierluigi da Palestrina, Felix Mendelssohn Bartholdy,

Anton Bruckner, Rudolf Mauersberger und Vytautas Miskinis

Domchor Speyer

Markus Melchiori, Joachim Weller und Frederic Beaupoil, Leitung

Samstag, 29. März 2025, 18:00 Uhr

Cantate Domino zum Vierten Fastensonntag

Hagios – Liederabend

Helge Burggrabe, Blockflöten und Leitung

Anabelle Hund, Sopran

Sängerinnen und Sänger aus den Chören der Dommusik Speyer

Samstag, 5. April 2025, 18:00 Uhr

Cantate Domino zum Fünften Fastensonntag

Klage

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)

Lamentationes Jeremiae prophetae

Die Klagelieder des Propheten Jeremia für den Gründonnerstag aus dem dritten Buch

Arvo Pärt (*1935)

Stabat mater

für drei Singstimmen und Streicher

Capella Spirensis

Mitglieder der Kammerphilharmonie Mannheim

Samstag, 12. April 2025, 18:00 Uhr Dom zu Speyer

Chorkonzert zum Beginn der Heiligen Woche

Herr, auf dich traue ich

Werke von Heinrich Schütz, Maurice Duruflé, Felix Mendelssohn Bartholdy, Johann Sebastian Bach u.a.

Knabenchor Hannover

Prof. Jörg Breiding, Leitung

Markus Eichenlaub, Orgel

Tickets: 20 € / ermäßigt 10 €

Mittwoch, 16. April 2025, 19:30 Uhr

Musikalische Meditation zur Karwoche

Schlag auf Schlag

Die Passion Jesu Christi, gelesen und musikalisch kommentiert

Domdekan Dr. Christoph Maria Kohl, Lesung

Leonie Klein, Percussion

Terminübersicht Fastenpredigten:

Donnerstag, 27. März 2025, 19:30 Uhr

Fastenpredigt

mit Michael Garthe, Journalist und ehem. Chefredakteur der Tageszeitung „Die Rheinpfalz”

Donnerstag, 3. April, 19:30 Uhr

Fastenpredigt

mit Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter Eichhorn, Wirtschaftswissenschaftler und Ehrenbürger der Stadt Speyer

Donnerstag, 10. April, 19:30 Uhr

Fastenpredigt

mit Schwester Nathalie Becquart, Untersekretär der Weltsynode

Quelle Bistum Speyer