Speyer – Erster landesweiter Warntag am 13. März

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Donnerstag, 13. März 2025, findet erstmalig der landesweite Warntag in Rheinland-Pfalz statt. An diesem gemeinsamen Aktionstag wird die technische Infrastruktur der Warnung in Rheinland-Pfalz mittels einer Probewarnung getestet.

Das vom Ministerium des Inneren und für Sport (Mdl) gemeinsam mit dem Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK) ausgerufene Ziel ist es, die Bürger*innen in Rheinland-Pfalz für das Thema Warnung weiter zu sensibilisieren. So sollen Warnprozesse transparenter gemacht, die verfügbaren Warnmittel wie Sirenen, Warn-Apps oder digitale Werbeflächen ins Bewusstsein gerückt sowie notwendiges Wissen zum Umgang mit Warnungen vermittelt werden, um die Bevölkerung in ihrer Fähigkeit zum Selbstschutz zu unterstützen.

Auch in Speyer wird die Probewarnung am 13. März 2025 zwischen 10.00 Uhr und 10.45 Uhr durch das Lagezentrum Bevölkerungsschutz ausgelöst. Die Probewarnung wird an alle Warnmultiplikatoren geschickt, die am Modularen Warnsystem (MoWaS) angeschlossenen sind (wie App-Server oder Rundfunksender). Die Warnmultiplikatoren versenden die Probewarnung wiederum in ihren Systemen beziehungsweise Programmen an Endgeräte wie Radios und Warn-Apps (beispielsweise NINA oder Katwarn), auf denen diese gelesen, gehört oder wahrgenommen werden kann.

Der Brand- und Katastrophenschutz wird zudem in der gesamten Stadt die Sirenen zum Einsatz bringen.

Außerdem werden an zwei Standorten im Stadtgebiet (Am Mondsee/Wildentenweg und Biersiederstück) die mobilen Warngeräte getestet.

Auch die Firmen Thor sowie Haltermann Carless beteiligen sich am landesweiten Warntag und testen ab 10.30 Uhr ihre Werkssirenen.

Die Entwarnung wird vom Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz über MoWaS um 10.45 Uhr vorgenommen. Die Entwarnung der städtischen Sirenen erfolgt durch die SFEZ der Feuerwehr Speyer.

Weitere Informationen können auf der Website www.warnung-der-bevoelkerung.de abgerufen werden.

Der landesweite Warntag für Rheinland-Pfalz am 13. März 2025 findet ergänzend zum bundesweiten Warntag im September statt und soll fortan jährlich wiederholt werden.

Quelle: Stadt Speyer