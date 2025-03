Sandhausen – Profis und Cheftrainer des SVS übernehmen Ticketkosten für Auswärtsspiel gegen den Waldhof Mannheim

Sandhausen / Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Mannschaft und Trainer übernehmen Ticketkosten für Auswärtsspiel in Mannheim!

Die Mannschaft des SV Sandhausen möchte den treuen Fans etwas zurückgeben: Als Zeichen der Wertschätzung für die kontinuierliche Unterstützung übernehmen die Profis und Cheftrainer Kenan Kocak die Ticketkosten der mitreisenden Fans für das Auswärtsspiel gegen den Waldhof Mannheim am Mittwoch, den 12. März, um

19 Uhr, im Carl-Benz-Stadion.

„Sie stehen immer hinter uns!“

Cheftrainer Kenan Kocak betont, wie wichtig die Unterstützung für das Team ist: „Unsere Fans stehen immer hinter uns – egal, in welcher Situation. Mit dieser Geste möchten wir einfach Danke sagen. Wir wissen, wie viel Leidenschaft und Herzblut sie für den SVS aufbringen und wir hoffen, dass wir gemeinsam einen besonderen und erfolgreichen Abend in Mannheim erleben werden“, Kocak

„Wichtig, etwas zurückzugeben“

Auch innerhalb der Mannschaft wird die Unterstützung von den Rängen hochgeschätzt. Kapitän Jakob Lewald hebt die besondere Bedeutung der treuen SVS-Anhänger hervor: „Wir wissen, dass wir nicht die meisten Unterstützer in der Liga haben, aber wir können uns auf unglaublich treue Fans verlassen. Dieser

Rückhalt macht auf dem Platz, besonders in engen Spielen, einen riesigen Unterschied. Deshalb ist es uns als Mannschaft wichtig, etwas zurückzugeben – gerade in dieser sportlich schwierigen Zeit.“

„Schulter an Schulter für unseren Verein“

Neben dem sportlichen Aspekt steht insbesondere der Zusammenhalt zwischen Fans und Verein im Mittelpunkt der Aktion. Geschäftsführer Volker Piegsa unterstreicht diesen Schulterschluss: „Die Stärke des SVS ist und bleibt der Zusammenhalt auch in schwierigen Situationen. Derzeit ist die sportliche Lage äußerst bedrohlich und erfordert, dass wir alle zusammenstehen! Nur wenn Mannschaft, Trainerteam, Fans, Sponsoren und alle, die an den SVS glauben, vereint und Schulter an Schulter zu unserem Verein stehen, werden wir diese extreme Saison noch retten können.“

Mit dieser besonderen Aktion soll der Einsatz der Fans belohnt werden. In Mannheim geht es darum, gemeinsam ein starkes Zeichen zu setzen – für den SVS, für die Mannschaft und für alle, die den Verein aus voller Überzeugung unterstützen.

SVS-Team übernimmt Tickets fürs Mannheim-Spiel – so geht’s:

Die Aktion richtet sich an alle SVS-Fans, ganz unabhängig von Dauerkarte und Mitgliedschaft. Um die kostenfreien Tickets zu erhalten, ist eine vorherige Reservierung erforderlich. Anmeldungen werden über ein digitales Formular entgegengenommen. Die Anmeldung ist bis Dienstag, 11. März, 12 Uhr, möglich.

Nach erfolgreicher Anmeldung werden die Tickets am Spieltag vor Ort durch das Team der SVS-Fanbetreuung ausgegeben.

Quelle SVS

