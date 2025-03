Rheinland-Pfalz – Ministerpräsident Alexander Schweitzer dankt Engagierten und verleiht Orden – Rheinland-Pfalz ist so bunt wie die Fastnacht

Rheinland-Pfalz / Metropolregion Rhein-Neckar – Ministerpräsident Alexander Schweitzer hat allen Vereinen und Engagierten gedankt, die das Brauchtum der Fastnacht in Rheinland-Pfalz lebendig halten. „Das war eine tolle Kampagne. Gemeinsam haben wir das gefeiert, was Rheinland-Pfalz auszeichnet, nämlich den Zusammenhalt und die Lebensfreude. Ich danke allen Aktiven und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, denen wir es zu verdanken haben, dass wir in diesen Tagen und in den letzten Wochen unbeschwerte Stunden erleben und gemeinsam schunkeln und lachen konnten. Sie leben Toleranz und Gemeinschaft und zeigen, dass wir ein buntes Rheinland-Pfalz sind”, so der Ministerpräsident. Dies umso mehr vor dem Hintergrund des Wahlkampfs und der Bundestagswahl, die auch für die Kampagne besondere Herausforderungen gebracht hatten.

Bevor am Aschermittwoch alles vorbei ist, lädt der Ministerpräsident traditionell die närrischen Korporationen aus Mainz und der Umgebung sowie der regionalen Verbände aus Trier, Koblenz und aus der Pfalz ein. Über 80 Vereine und Garden überreichten Ministerpräsident Alexander Schweitzer in der Staatskanzlei ihre Orden der aktuellen Kampagne.

Der Ministerpräsident selbst verlieh den „Orden des Landes Rheinland-Pfalz für besondere Verdienste um das Brauchtum in der fünften Jahreszeit”. Er geht an besonders engagierte Persönlichkeiten der Fastnacht, die von den Regionalverbänden vorgeschlagen werden. Verliehen wurde der Fastnachtsorden an Stefan Baum (Mainzer Carneval Club 1899 e.V.), Hedwig Konz (Isseler Cultur Verein e.V.), Gerd Ludwig (Förderverein Mainzer Fastnachtsmuseum e.V.) und Adi Guckelsberger (Mainzer Carneval-Verein 1838 e.V.).

Außerdem wurden in der aktuellen Kampagne Hans-Peter Betz (GCV Gonsenheimer Carneval-Verein 1892 e.V. „Die Schnorreswackler”), Dietmar Jerger (Interessengemeinschaft Mittelrheinischer Karneval 1946 e.V.), Corinna Konrath (Carnevalsverein Zewener Baknaufen e.V.), Frank Müller (Sportfreunde Höhr-Grenzhausen e.V. – Abteilung Elferrat Rot-Weiss), Marlene Pohl (Kinheimer Möhnen e.V.) sowie Ignaz Rieth, KV „Die Wooschtpänz” e.V. mit dem Fastnachtsorden ausgezeichnet.

Der Ministerpräsident würdigte die große gesellschaftliche Kraft der Fastnacht, die Menschen zusammenbringt und dazu beiträgt, dass die Demokratie lebendig ist. „Wir stehen allen entgegen, die in der Demokratie ihr Gift sähen und zeigen, dass wir ein weltoffenes und tolerantes Land sind. Rheinland-Pfalz ist und bleibt bunt, wie die Fastnacht”, sagte Ministerpräsident Alexander Schweitzer.

Quelle: Landesregierung RLP