Rhein-Pfalz-Kreis – Fastnachtsumzug in Waldsee findet statt

Waldsee / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Wie die KV UNO Waldsee und Ortsgemeinde Waldsee auf Ihrer Facebookseite mitteilen soll der geplante Umzug am heutigen Fastnachtsdienstag stattfinden. Der traditionelle Fastnachtsumzug startet heute ab 13.33 Uhr. Die Ortsdurchfahrt wird ab zirka 12.30 Uhr gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet.

KV UNO Waldsee und Ortsgemeinde Waldsee auf Facebook:

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

wir sind alle zutiefst getroffen aufgrund der tragischen Ereignisse, die am Rosenmontag in Mannheim stattfanden. An dieser Stelle sprechen wir allen Betroffenen unser herzliches Beileid aus und wünschen allen Verletzten eine schnelle Genesung.

Unser Sicherheitskonzept wird seit Jahren mit Ordnungsamt und Polizei eng abgestimmt und stetig angepasst. Auf aktuelle Entwicklungen haben wir bereits reagiert. So findet die Abschlussparty beispielsweise nicht im öffentlichen Verkehrsraum statt.

Fasnacht ist Teil unseres Brauchtums und unserer Kultur, wir sehen sie als verbindendes und prägendes Element unserer Gemeinschaft. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, den Fasnachtsumzug stattfinden zu lassen.

KV UNO Waldsee und Ortsgemeinde Waldsee

Quelle Facebook KV UNO Waldsee / Foto MRN News Archiv

