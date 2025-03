Mannheim – Planken für Stadtbahnverkehr wieder freigegeben

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Die nach den schrecklichen Ereignissen des heutigen Tages in der Mannheimer Innenstadt gesperrten Planken sind wieder für den Stadtbahnverkehr der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) freigegeben. Die von der Sperrung betroffenen Stadtbahnlinien 1, 2, 3, 4/4A, 5, 6/6A und 7 verkehren damit wieder auf ihren regulären Linienwegen.

Weitere Auswirkungen

In Folge der Ereignisse in der Mannheimer Innenstadt wurden verschiedene Faschingsumzüge in der Region abgesagt. Aufgrund der Kürze der Zeit können unter Umständen nicht alle geplanten Umleitungen rückgängig gemacht werden. Die rnv wird ihre Fahrgäste weiterhin über die verkehrlichen Auswirkungen dieser Absagen auf der Webseite informieren. Die für den Fastnachtszug in Heidelberg geplante Umleitung bleibt trotz Absage des Umzugs teilweise bestehen.

Quelle rnv