Mannheim – DITIB – Türkisch Islamische Gemeinde zu Mannheim e.V. zur Todesfahrt in der Mannheimer Fußgängerzone

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit großer Bestürzung und Betroffenheit trauern wir um die Opfer der Amokfahrt am Rosenmontag in der Mannheimer Innenstadt. Unsere Anteilnahme gilt den Verletzten und den Angehörigen dieser grauenhaften Tat. INSERAT Wasserspass in den Schwimmbädern des Rhein-Pfalz-Kreises Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis Unter diesen Umständen können und wollen wir den Politischen Aschermittwoch nicht in ... Mehr lesen »