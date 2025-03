Ludwigshafen – Schwangerschaft und Geburt – Vom Instagram-Ideal zur Realität

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Gemeinsame Veranstaltung der Bischöflichen Stiftung für Mutter und Kind und Heinrich Pesch Haus am 24.03.2025

Durch Plattformen wie Instagram sehen werdende Mütter auf Bildern und in Videos oft eine makellose Version der Schwangerschaft. Doch die Realität der Schwangerschaft und Geburt sieht oft ganz anders aus. Diese Diskrepanz steht im Mittelpunkt einer gemeinsamen Veranstaltung der Bischöflichen Stiftung für Mutter und Kind und der Familienbildung im Heinrich Pesch Haus am Montag, 24. März 2025, von 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr.

Perfekt inszenierte Babybäuche, strahlende Mütter mit scheinbar endloser Energie, die vor Glück und Schönheit nur so sprühen – all das trägt zu einem Ideal bei, das vor allem eines ist: eine stark bearbeitete Fassade. Denn Schwangerschaft und Geburt sind eine ganz individuelle Reise, die nicht selten von vielen Herausforderungen begleitet wird. Eva Borries, Diplom-Medienpädagogin und Referentin für Medienkompetenz, beleuchtet in ihrem Vortrag die Frage, welche Auswirkungen soziale Medien auf das Empfinden von Schwangerschaft und Geburt haben.

Im anschließenden Podiumsgespräch, das von Ulrike Gentner (Direktorin Bildung im HPH) moderiert wird, diskutieren Eva Borries, Hebamme Renater Burkert und der Diplom-Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin Kerstin Ecker von der Schwangeren- und Familienberatungsstelle des SkF Landstuhl dieses Thema aus unterschiedlichen Perspektiven und geben theoretische und praktische Impulse. Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann wird das Schlusswort sprechen.

Die Veranstaltung findet am Montag, 24. März 2025, von 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr im Heinrich Pesch Haus statt. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung per E-Mail an info@familienbildung-ludwigshafen.de oder über die Homepage der Familienbildung unter www.familienbildung-ludwigshafen.de/veranstaltungen gebeten.

Grafik: canva / Heinrich Pesch Haus ▪ Katholische Akademie Rhein-Neckar