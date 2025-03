Ludwigshafen – Patienteninfoveranstaltung zu Erkrankungen der Hand: „Ganglien, Schnappfinger und Morbus Dupuytren“

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die BG Klinik Ludwigshafen lädt am Donnerstag, 6. März, zur Informationsveranstaltung für Patienten rund um Erkrankungen der Hand ein. Die Veranstaltung wendet sich an Betroffene und medizinisch Interessierte. Anlässlich des „Tag der Hand“, den die Deutsche Gesellschaft für Handchirurgie (DGH) jährlich für den 1. März ausruft, veranstaltet die BG Klinik Ludwigshafen eine Informationsveranstaltung für Patienten zu den Themen Ganglionzysten, Ringbandstenosen und Morbus Dupuytren. Experten der Klinik stellen die vielfältigen Möglichkeiten der Therapie von Ganglien, Schnappfingern und des Morbus Dupuytren dar und beleuchten aus ärztlicher und handtherapeutischer Sicht die Diagnostik und Behandlung dieser Erkrankungen. Die Vorträge befassen sich mit diesen Themen: Der Knubbel am Handgelenk: Muss ein Ganglion operiert werden? Was tun wenn der Finger schnappt? Morbus Dupuytren: Wenn die Finger sich krümmen. Handtherapie bei Morbus Dupuytren – Möglichkeiten und Grenzen.

Im Anschluss an die Vorträge haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich mit den Experten über Behandlungsverfahren auszutauschen. Die Veranstaltung wendet sich an Betroffene mit Erkrankungen der Hände sowie an medizinisch Interessierte. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Voranmeldung nicht erforderlich.

Veranstaltungsdetails

Patienten-Informationsveranstaltung:

Ganglien, Schnappfinger und Morbus Dupuytren

Donnerstag, 06. März 2025, 17:00 – 18:30 Uhr in der BG Klinik Ludwigshafen, Hörsaal

Alle Informationen zur Veranstaltung gibt es auch online unter https://www.bg-kliniken.de/klinik-ludwigshafen/bg-klinik-ludwigshafen/veranstaltungen/detail/oggersheimer-gesundheitstag-tag-der-hand/

Quelle: BG Klinik Ludwigshafen