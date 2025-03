Ludwigshafen – Lydia Lewitsch liest im dasHaus Ludwigshafen aus “Der Fall Miriam Behrmann” – im Rahmen von europa_morgen_land

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die in Polen geborene Autorin Lydia Lewitsch liest am 9. März um 17 Uhr im ZuHaus, dem Restaurant im Kulturzentrum dasHaus Ludwigshafen, aus ihrem 2024 erschienenen Debütroman „Der Fall Miriam Behrmann“. Lewitschs Erstling erzählt von der namensgebenden Protagonistin Miriam Behrmann, Professorin und Institutsleiterin an der Universität Wien, die des psychischen Missbrauchs an ihrer Doktorandin Selina Aksoy beschuldigt wird. Der Fall schlägt Wellen und wird sogar von den Medien aufgegriffen, da sich die Universität Wien noch nie von einer Professorin bzw. einem Professor getrennt hat. In atemlosen Gedankenketten versucht Behrmann zu rekapitulieren, wie es zu dem Vorwurf kommen konnte, während sie auf die Entscheidung der Universität über ihre Entlassung wartet.

Behrmanns messerscharfe Betrachtungen sind durchsetzt mit wehmütigen Erinnerungen an die Himbeerfelder und endlosen Sommer ihrer Kindheit in Polen, verwoben mit der allumfassenden Liebe und Wärme der Mutter. Gleichzeitig reflektiert die Protagonistin im Hinblick auf ihre Situation auch den akademischen Betrieb und ihre eigene, von Ehrgeiz und strengem Arbeitsethos geprägte Laufbahn. Sie kontrastiert diese mit den Vorwürfen ihrer Doktorandin, die sich für politische Themen und ihr Privatleben interessiert und einen gänzlich anderen Lebensentwurf an den Tag legt.

Indem Lydia Lewitsch in ihrem packenden Drama gezielt im Dunkeln lässt, welche der Figuren im Recht ist, fordert sie ihre Leser*innen mit grundlegenden, existenzielle Fragen entlang der Konfliktlinien von generationaler und kultureller Prägung zur Selbstreflexion heraus. Die Lesung am 9. März findet in entspannter Atmosphäre mit Kaffee und Kuchen statt. Die Moderation übernimmt Maike Lührs. Weitere Informationen gibt es unter www.dashaus-lu.de und europamorgenland.de.

Geboren in Polen, migrierten Lydia Lewitschs Eltern unter dem zunehmenden Druck des kommunistischen Systems 1979 mit ihrer Tochter in die damalige Bundesrepublik Deutschland. Lewitsch studierte hier Germanistik und Philosophie und schreibt – unter anderem Namen – Essays zu literarischen und gesellschaftspolitischen Themen. Darüber hinaus verfasst sie wissenschaftliche Aufsätze für verschiedene nationale und internationale Zeitschriften.

Die Lesereihe europa_morgen_land präsentiert seit dem Jahr 2000 neuste deutsche Literatur in Ludwigshafen, Mannheim und Frankenthal. Zu Gast sind Autor*innen, deren erste Sprache nicht Deutsch ist, die aber in deutscher Sprache schreiben. Häufig beschäftigen ihre Texte sich mit Migrationsprozessen und Geschichten der Einwanderungsgesellschaft. Zu Gast waren bereits bekanne Schriftsteller*innen wie Lena Gorelik, Jagoda Marinic, Terézia Mora, Saša Stanišić ode Ilija Trojanow. Die Reihe wird von dem Kulturbüro Ludwigshafen, dem Kulturamt Mannheim und der Stadtbücherei Frankenthal in Kooperation mit den Vereinen Kultur Rhein-Neckar e.V. und KulturQuer QuerKultur Rhein-Neckar e.V veranstaltet.

Quelle: Stadt Ludwigshafen