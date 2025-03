Ludwigshafen – Berufe bei BASF entdecken

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Berufe bei BASF entdecken – ganz lokal und digital

Welcher Beruf zu einem passt, lässt sich am besten herausfinden, indem man vor Ort geht und mit Menschen spricht, die ihn ausüben. BASF unterstützt Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern mit einem vielfältigen Angebot an Veranstaltungen, um Orientierung bei der Berufswahl zu geben. Ob vor Ort am Standort Ludwigshafen oder digital – BASF bietet zahlreiche Möglichkeiten, sich über Ausbildungsberufe und Karrierewege zu informieren.

Los geht es am 11. März von 18:30 bis 20:00 Uhr mit der digitalen Infoveranstaltung Ein Abend für Eltern. Hier erhalten Eltern wertvolle Tipps, wie sie ihre Kinder bestmöglich bei der Berufswahl unterstützen können. BASF stellt an diesem Abend verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten vor und informiert über die wichtige Rolle der Eltern im Berufswahlprozess ihrer Kinder.

Zum Girl’s Day am 3. April öffnet BASF die Türen für Mädchen und junge Frauen ab der 8. Klasse, die sich über technische Berufe informieren möchten. Von 8:30 bis 14:30 Uhr haben sie die Gelegenheit, verschiedene Ausbildungsberufe in den Bereichen Produktion, Technik oder IT kennenzulernen und direkt selbst auszuprobieren. Zudem gibt es die Möglichkeit, sich mit Frauen auszutauschen, die bereits erfolgreich in diesen Berufsfeldern arbeiten.

Am 5. April ist der Infotag, das größte Event des Jahres am Standort, um sich über Ausbildung oder den Quereinstieg bei BASF zu informieren. Von 9:00 bis 15:00 Uhr werden rund 30 Ausbildungsberufe, duale Studiengänge, das Programm „Start in den Beruf“ und Einstiegsmöglichkeiten für Fachkräfte vorgestellt. Für diese Veranstaltung ist keine Anmeldung erforderlich und Kinder ab sechs Jahren sind willkommen.

Spannende Einblicke bietet ein zweiwöchiges Berufsorientierungspraktikum im Bereich Metall- und Elektrotechnik. Dabei werden die Teilnehmenden mit verschiedenen Werkzeugen wie Bohrmaschinen und Lötkolben vertraut gemacht. Zudem sammeln sie praktische Erfahrungen in der Metallbearbeitung und lernen, wie elektronische Bauteile funktionieren. Die Praktika finden in vier Zeiträumen zwischen April und August und teilweise in den Ferien statt.

Technik, Produktion oder IT? Wer sich noch unsicher ist, in welche Richtung es gehen soll, kann am Berufsorientierungstag am 15. oder 24. April von 8:00 bis 13:00 Uhr teilnehmen. Hier lernen Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse verschiedene Ausbildungsberufe aus diesen Bereichen kennen. Dabei können sie mit Azubis und Ausbildungsexperten sprechen, sich beraten lassen und wertvolle Tipps für die Bewerbung erhalten. Auch das praxisnahe Ausprobieren und das persönliche Kennenlernen des Unternehmens, stehen im Vordergrund.

Am 29. April findet der Aktionstag – Produktion erleben statt. Von 8:30 bis 15:30 Uhr können sich Interessierte zu dem Chemikant:innen Beruf informieren und die Produktions-Ausbildung kennenlernen. Zudem gibt es die Möglichkeit, sich direkt vor Ort zu bewerben. Die Teilnahme ist für Schüler:innen ab der 8. Klasse möglich.

Wer sich von zu Hause über Jobs informieren möchte, kann auch jederzeit die digitale Plattform „Metaverse“ von BASF nutzen. Dort können sich Interessierte per Avatar durch eine virtuelle Ausbildungswelt bewegen und Informationen abrufen. Jeden Montag von 16:00 bis 17:00 Uhr stehen BASF-Ausbildungsexperten für Fragen zur Verfügung. Hier geht es zum Metaverse.

Einen Überblick über weitere Veranstaltungen von der BASF-Ausbildung und die Anmeldemöglichkeiten gibt es unter on.basf.com/ausbildung-aktuelles.

Mit Ausnahme des Infotags ist für alle Veranstaltungen eine Anmeldung erforderlich. Nach der Anmeldung zu einer BASF-Veranstaltung können sich Schülerinnen und Schüler mit der Anmeldebestätigung für die Teilnahme vom Schulunterricht befreien lassen.

Rückfragen können Interessierte unter 0621 60-97602 oder per Mail an ausbildungsmarketing@basf.com stellen.

Foto: BASF bietet im Frühling und Sommer am Standort Ludwigshafen verschiedene Angebote zur Berufsorientierung an.

Foto: BASF SE

Quelle BASF SE