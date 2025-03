Heppenheimer Frühjahrsputz am 22. März

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, 22. März 2025, findet in der Zeit von 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr die Umweltaktion „Heppenheimer Frühjahrsputz“ statt.

Die Aktion findet jährlich große Unterstützung in der Bevölkerung: An den vergangenen Müllsammelaktionen in und um Heppenheim beteiligten sich viele Vereine und Privatpersonen. Insbesondere Flaschen, Zigarettenstummel und andere kleine Abfallstücke können hierbei immer wieder eingesammelt werden. Eine saubere Stadt und eine müllfreie Landschaft sind ein wichtiges Stück Lebensqualität. Alle Teilnehmenden zeigen mit ihrem Engagement, dass ihnen ein sauberes Heppenheim am Herzen liegt und dass jeder Einzelne etwas dazu beitragen kann.

Nach getaner Arbeit sind alle Teilnehmenden im Anschluss bei der Feuerwehr im Hauptstützpunkt, Dieselstraße 2, zu einer Stärkung eingeladen.

Interessierte können sich bis Donnerstag, 20. März, telefonisch unter 06252 13-1258 oder per E-Mail unter bauhof@stadt.heppenheim.de anmelden. Dabei sollte auch die Zahl der voraussichtlich teilnehmenden Personen angegeben werden.

Die Einweisung in den Ablauf der Aktion und die Ausgabe der Gerätschaften (Abfallzangen, Abfalltüten) erfolgt am Donnerstag, 20. März, ab 19:00 Uhr im Baubetriebshof in der Kalterer Straße 4a.

Quelle: Stadt Heppenheim