Heppenheim – Angebote der Jugendförderung während der Osterferien: Anmeldungen ab 10. März möglich

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In diesem Jahr bietet die Jugendförderung der Stadt Heppenheim in den Osterferien wieder verschiedene Angebote an. In der ersten Woche wird eine „Kreativ-Woche“ mit unterschiedlichen Workshops veranstaltet . Es werden Workshops zum Malen auf der Leinwand, töpfern mit Ton, Sonnenfänger knüpfen, Gipsgießen und Graffiti-Schablonen sprayen angeboten. Die Workshops, die in einer Vormittags- und einer Nachmittagsgruppe stattfinden, dauern jeweils 3 Stunden. Die Teilnehmeranzahl ist pro Gruppe auf 10 Kinder beschränkt. Der Beitrag für die benötigten Materialien beträgt jeweils 10€.

In der zweiten Woche finden die Osterferienspiele vom 14. bis 17. April (Mo.-Do.) statt. Im Rahmen der Osterferienspiele findet ein kreativer Besuch im Museum statt und zudem wird gemeinsam gewerkelt, gespielt und gerätselt. Es werden zwei Gruppen mit jeweils 25 Kindern im Alter von 6-12 Jahren eingerichtet. Die Kosten für das Ferienspielprogramm belaufen sich auf 50€ pro Woche. Die Ferienspiele finden täglich von 9-13 Uhr statt. Zusätzlich ist es auch in diesem Jahr wieder möglich eine Frühbetreuung von 8:00 -9:00 Uhr zu einem Aufpreis von 10€ in Anspruch zu nehmen. Zusätzlich wird die Oase in dieser Woche täglich von 13:00-16:00 Uhr im Rahmen des „Offenen Treffs“ mit verschiedenen Angeboten geöffnet sein.

Dieses Jahr wird sich das Anmeldesystem für das Ferienprogramm verändern. Es wird einen Zeitraum geben, in dem man sich auf der Liste einer Veranstaltungsgruppe registrieren kann. Hierbei spielt es keine Rolle, zu welchem Zeitpunkt man sich auf die Liste gesetzt hat. Zudem wird es die Funktion geben, dass man bei der Anmeldung Freunde oder Geschwister angeben kann, welche bei der Aufteilung in die jeweiligen Gruppen vom System automatisch berücksichtigt werden sollen. Die gesamten Anmeldungen werden im Anschluss vom Anmeldeportal automatisch zugeteilt. Eine Garantie, dass man mit seinen Freunden in eine Gruppe kommt, gibt es jedoch nicht.

Ab dem 10.03. um 10:00 Uhr bis einschließlich zum 16.03.2025 ist die Online-Anmeldung freigeschaltet, sodass man sich auf der Liste einer Veranstaltungsgruppe registrieren kann. Am 17.03. wird das Anmeldeportal offline gestellt und es finden die Zuteilungen statt. Sie werden im Anschluss automatisch per Mail über die Zuteilung informiert. Sollten im Anschluss noch freie Plätze verfügbar sein, kann man sich nach der Zuteilung ab dem 18.03.2025 weiterhin ganz regulär zu diesen anmelden oder sich bei ausgebuchten Veranstaltungen auf die Warteliste setzen.

Weitere Informationen zu dem neuen Anmeldesystem und den Veranstaltungen finden sie im Online-Portal. Eine Anmeldung wird über den folgenden Link: https://www.unser-ferienprogramm.de/heppenheim/index.php möglich sein, welcher auch auf der Homepage der Jugendförderung der Stadt Heppenheim zu finden ist.

Quelle: Stadt Heppenheim