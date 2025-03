Edenkoben – Aggressives Wildschwein verletzte drei Personen

Edenkoben/Rhodt unter Rietburg (ots) Ein aggressives Wildschwein verletzte am späten Nachmittag drei Passanten in den Weinbergen zwischen Rhodt unter Rietburg und Edenkoben. Aus ungeklärten Gründen griff das Wildschwein zunächst einen 77-jährigen Mann auf dem Wohnmobilstellplatz bei Rhodt an und verletzte diesen leicht am rechten Bein. Kurz darauf verletzte das Wildschwein einen 66-jährigen Mann und seine 62-jährige Begleiterin ebenfalls leicht an den Beinen. Die Verletzten wurden zur Behandlung in nahe gelegene Krankenhäuser eingeliefert. Letztlich musste das Wildschwein noch vor Eintreffen des verständigten Jagdpächters zur Verhinderung weiterer Angriffe auf Passanten durch die Polizeibeamten erschossen werden.

