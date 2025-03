Worms – “Worms Stück für Stück”: Römische Maske wird im städtischen Museum vorgestellt

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Team des Museums der Stadt Worms im Andreasstift freut sich, Ihnen den nächsten Beitrag der Reihe „Worms Stück für Stück” vorstellen zu dürfen:

Helau!

Passend zum Rosenmontag stellen wir euch heute eine römische Maske vor, die zeigt, was für eine lange Tradition die Maskerade hier in Worms hat. Die Tonmaske wurde 1891 bei Kanalbauarbeiten in der Nähe der gerade erst gebauten Neusatz-Schule zerbrochen in einer Abfallgrube aus römischer Zeit entdeckt. Da fast alle Bruchstücke gefunden wurden, ließ sie sich wieder zusammensetzen.

Die Maske besteht aus hellem Ton, der an verschiedenen Stellen rotbraun bemalt wurde. Sie wurde in römischer Zeit aus Köln importiert, wo sich noch einige ähnliche oder fast gleiche Masken gefunden haben, die alle aus dem dort vorkommenden hellen Ton hergestellt wurden. Sie stammen aus der Zeit zwischen dem Ende des 1. und dem Anfang des 3. Jahrhunderts n. Chr.

Masken waren in der griechisch-römischen Kultur mit dem Gott Dionysos (römisch: Bacchus) verbunden und wurden bei religiösen Riten und von Schauspielern bei Theaterstücken verwendet, die zunächst vor allem zu Dionysos’ Ehren aufgeführt wurden. Dort stellten die Masken verschiedene klischeehafte Charaktertypen dar. Sie wurden zusammen mit Perücken und Schuhen mit hohen Absätzen getragen. Obwohl diese Maske über Öffnungen an Augen und Mund sowie Löcher zur Befestigung von Riemen verfügt, war sie wahrscheinlich nicht dafür gedacht, im Theater von Schauspielern verwendet zu werden: Deren Masken bestanden aus leichteren Materialien wie Stoff oder Leder. Die Tonmasken dagegen waren wegen ihrer verzerrten Proportionen und der mangelnden Glättung der Masken innen nicht zum Tragen geeignet: Sie dienten wohl der Dekoration in repräsentativen Räumen oder an den Fassaden von Häusern, wie man es auch auf römischen Wandmalereien dargestellt finden kann.

Diese Tonmaske, die in unserer römischen Abteilung ausgestellt ist, kann als Kopie auch in unserem Museumsshop gekauft werden.

Quelle: Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms