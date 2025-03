Weinheim – Wenn Mauern und Bäume erzählen – Barrierefreie Führung rund ums Weinheimer Schloss am 9. März mit Rose Derkau

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Es ist ein Streifzug durch Geschichte und Botanik der Zweiburgenstadt Weinheim. Bei einer spannenden, aber auch komfortablen Stadtführung am Sonntag, 9. März, 14 Uhr, unternimmt Stadtführerin Rose Derkau mit interessierten Besuchern einen Spaziergang rund ums Weinheimer Schloss und durch den Schlosspark. Sie erzählt dabei auch Amüsantes und Mythisches. Wichtig zu wissen: Die Führung verläuft weitgehend auf ebenen Wegen ohne Stufen – sie ist also barrierefrei. Sie ist also ideal für Personen, die weniger gut zu Fuß sind.

Die Mauern des Schlosses erzählen noch heute von der Zeit, als hier Kurfürsten residierten, von amourösen Geschichten bekannter Frauen und deren Gespielen, dafür ist Rose Derkau die Spezialistin unter den Weinheimer Stadtführern.

Der Schlosspark, vom Lust- über Barock zum Englischen Garten, ist eine Insel exotischer Schönheit mit seltenen und teils sehr alten Gehölzen.

Wo und vor allem warum hängt das Familienwappen derer von Medici an der Wand im Schlosshof? Wo steht der Sandstein-Tisch, der an den französischen Schriftsteller Honoré de Balzac an seinen Weinheimer Besuch erinnert? Wo steht der Baum der nach Kannibalen benannt ist? Fragen wie diese werden im Rahmen des rund eineinhalbstündigen Rundgangs ebenfalls beantwortet.

Treffpunkt ist am Minigolfplatz im „Kleinen Schlosshof“, die Teilnahme kostet für Erwachsene 6 Euro, für Schulkinder bis zwölf Jahre 3 Euro. Bitte mit Voranmeldung bei der Tourist-Info der Stadt Weinheim, Telefon 06201 – 82 610, E-Mail: tourismus@weinheim.de. Die Führung kann auch für Gruppen nach Termin-Absprache gebucht werden. Die nächste öffentliche Führung zu diesem Thema wird dann am 4. Mai angeboten.

Quelle: Stadt Weinheim