Speyer – Tod von Bernhard Vogel: Kondolenzbuch ab Dienstag im Historischen Rathaus in Speyer ausgelegt

Speyer /Metropolregion Rhein-Neckar – Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler reagiert auf den Tod des früheren Ministerpräsidenten Dr. Bernhard Vogel, der am vergangenen Sonntag, 2. März 2025, im Alter von 92 Jahren verstorben ist:

„Der Tod von Bernhard Vogel macht auch uns in Speyer sehr betroffen“, erklärt die Stadtchefin in Anteilnahme und tiefem Mitgefühl für die Angehörigen.

„Zeit seines Lebens hat sich Bernhard Vogel in unterschiedlichen politischen Ämtern in herausragender Weise für die Belange der Domstadt eingesetzt und wurde dafür anlässlich seines 70. Geburtstags mit dem Speyerer Ehrenbürgerrecht ausgezeichnet. Aber nicht nur für unser Bundesland, sondern auch in seinem Amt als Brückenbauer zwischen Ost und West hat sein unermüdlicher Einsatz Spuren hinterlassen. Geleitet von seinem unerschütterlichen Glauben an unsere demokratischen Werte und seine Verpflichtung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern hat der ehemalige Ministerpräsident stets auf Dialog und Konsens gebaut. Sein Engagement für soziale Gerechtigkeit und die Einheit unseres Landes spiegelt die Prinzipien unseres Grundgesetzes wieder und wird, so bin ich mir sicher, auch über seinen Tod hinaus weiterwirken.“

Ab dem 4. März 2025, 9 Uhr, liegt anlässlich des Todes von Dr. Bernhard Vogel ein Kondolenzbuch im Eingangsbereich des Historischen Rathauses aus, in dem die Bürgerinnen und Bürger ihr Beileid ausdrücken können.

Am 21. Dezember 2002 wurde Dr. Bernhard Vogel das Speyerer Ehrenbürgerrecht verliehen.