Speyer – Mädchenchöre singen zum internationalen Frauentag – Konzert „Adoramus te, Christe” am 8. März im Dom

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Geballte Mädchen- und Frauenpower gibt es am Internationalen Frauentag im Speyerer Dom zu erleben: Beim Konzert zum Beginn der Fastenzeit begegnen sich am 8. März ab 18 Uhr der Mädchenchor Cantus Juvenum aus Karlsruhe und der Mädchenchor am Dom zu Speyer, um Chormusik für gleiche Stimmen und Orchester zu Gehör zu bringen. Als Solistinnen sind die Sopranistinnen Alma Unseld und Anna Flender zu erleben. Die instrumentale Gestaltung liegt in den Händen von Johanna Keune an der Harfe und Joachim Weller an der Orgel sowie der Kammerphilharmonie Karlsruhe. Die Leitung haben Peter Garner und Markus Melchiori.

Tickets sind zum Preis von 20 Euro (ermäßigt 10 Euro) im Vorverkauf Online bei Reservix und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen deutschlandweit, sowie in der Dom-Info und in der Touristinformation Speyer erhältlich.

Das Konzert mit den gleichen Ausführenden findet außerdem am Sonntag, 9. März 2025 um 18:00 Uhr in der Christuskirche Karlsruhe statt.

Bildunterschrift:

Der Mädchenchor am Dom zu Speyer © Dommusik Speyer, Foto: Klaus Landry

Samstag, 8. März 2025, 18:00 Uhr

Mädchenchöre begegnen sich am Internationalen Frauentag

Adoramus te, Christe

Chormusik für Mädchenchöre zum Beginn der Fastenzeit

Johann Sebastian Bach 1685-1750)

Tilge, Höchster, meine Sünden

Kantate BWV 1083 nach dem Stabat mater von Giovanni Battista Pergolesi

Josef Gabriel Rheinberger

Hymne „Wie lieblich sind deine Wohnungen”, op. 35

Motette „Adoramus te, Christe”, op. 96,2

Alma Unseld & Anna Flender, Sopran

Johanna Keune, Harfe

Mädchenchor Cantus Juvenum Karlsruhe

Mädchenchor am Dom zu Speyer

Kammerphilharmonie Karlsruhe

Joachim Weller, Orgel

Peter Gortner und Markus Melchiori, Leitung

Quelle: Bistum Speyer