Speyer – „Gesundheit spielt mit“ – Workshop für Jugendliche

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Rahmen der Bedarfsworkshops in kleinen Kommunen (BedikK) veranstaltet die Stadt Speyer in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendtheater Speyer sowie der Landeszentrale für Gesundheitsförderung (LZG) am 9. März 2025 von 15 bis 18 Uhr einen Workshop für Jugendliche. Die Veranstaltung findet im Kinder- und Jugendtheater Speyer statt und richtet sich an Jugendliche im Alter von 11 bis 17 Jahren.

Der Workshop hat zum Ziel, die Bedürfnisse und Perspektiven der Jugendlichen in Bezug auf Gesundheit und Lebensqualität zu ergründen und somit einen Beitrag zur langfristigen Förderung der kommunalen Gesundheitsprävention zu leisten. Dabei sollen die Teilnehmenden aktiv in die Gestaltung des Workshops einbezogen werden, um ihre eigenen Vorstellungen und Anliegen rund um das Thema Gesundheit zu äußern.

Die Veranstaltung umfasst verschiedene thematische Workshops, darunter ein Poetry Slam, „Glück und Gesundheit“, „Gesundes Essen“ sowie weitere Formate, die den Jugendlichen Raum bieten, sich intensiv mit der Frage auseinanderzusetzen: „Was bedeutet Gesundheit für mich?“

Ziel der Veranstaltung ist es, wertvolle Impulse zur Gestaltung einer gesundheitsfördernden und lebenswerten Stadt zu gewinnen und die Bedürfnisse der jungen Generation in die zukünftige Stadtentwicklung einfließen zu lassen.

Die erarbeiteten Ergebnisse und Themen werden in zwei anschließenden Fokusgruppen am 29. März und 6. April 2025 jeweils um 11 Uhr vertieft und abschließend reflektiert.

Die Veranstaltung wird von der Landeszentrale für Gesundheitsförderung (LZG) moderiert und begleitet, die den Austausch sowie die Reflexion der Ergebnisse unterstützt.

Parallel zum Workshop haben auch Eltern die Möglichkeit, sich im Café des Kinder- und Jugendtheaters über das Thema Gesundheit auszutauschen und in den Dialog zu treten.

Quelle: Stadt Speyer