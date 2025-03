Speyer – CDU Speyer – Zum Tod von Ministerpräsident a.D. Prof. Dr. Bernhard Vogel – NACHRUF

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit Prof. Dr. Bernhard Vogel haben wir eine bedeutende Person des öffentlichen Lebens verloren, ich selbst einen Freund. Als treibende Kraft, in vielen Bereichen engagiert – so kannten wir Bernhard Vogel. Der Ehrenbürger von Speyer war ein Macher, eine Führungspersönlichkeit, die sich durch eine große Durchsetzungskraft auszeichnete.

Eine ungewöhnliche, wohl einmalige politische Karriere prägte das Leben von Bernhard Vogel. Seine CDU vertrauten ihm viele Spitzenämter an. Bernhard Vogel war Ministerpräsident zweier deutscher Länder – ein Alleinstellungsmerkmal. Er hat fast 60 Ministerpräsidenten-Kolleginnen und -kollegen kommen und gehen sehen, erst in Rheinland-Pfalz und dann in Thüringen. Bernhard Vogel war viele Jahre Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung und über 40 Jahre Mitglied des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Seit 2002 war Bernhard Vogel Ehrenbürger unserer Stadt.

Immer wieder hat mir Bernhard Vogel in unseren Gesprächen davon berichtet, dass seine politische Karriere eigentlich in Speyer begann. Als damals völlig unbekannter Heidelberger Stadtrat wurde er von der Speyerer CDU als Redner am 17. Juni 1964 zum Tag der Deutschen Einheit nominiert. Bald darauf nominierten ihn die Delegierten des neu gebildeten Wahlkreises Neustadt-Speyer zum Kandidaten für die Bundestagswahl 1965, den Bernhard Vogel direkt gewann. Später als Bezirksvorsitzender, als Landesvorsitzender, als Landtagsabgeordneter für Speyer habe Bernhard Vogel immer wieder das Vertrauen seiner Speyerer Freunde gefunden.

Sehr gerne erinnere ich mich an unsere gemeinsame Veranstaltungen “Zukunft braucht Erinnerung”, in deren Mittelpunkt Bernhard Vogel mit einem Gesprächspartner dem Tag der Deutschen Einheit gedachte. So waren u.a. Bundesminister a.D. Dr. Rudolf Seiters, Ministerpräsident a.D. Dieter Althaus, Ministerpräsident Mario Voigt, der ehemaligen DDR-Bürgerrechtlerin Freya Klier oder auch Prof. Dr. Peter Eichhorn seine Gäste. Und unvergessen auch die dringende Bitte des früheren rheinland-pfälzischen Kultusministers an mich als ich zum Vorsitzenden des Ausschusses für Kultur im Landtag Rheinland-Pfalz gewählt wurde, doch das Hambacher Schloss, die Villa Ludwigshöhe oder auch den Slevogthof nicht zu vergessen.

Nun ist Bernhard Vogel im Alter von 92 Jahren von uns gegangen. Seine von Humanität, religiöser und politischer Toleranz sowie Nächstenliebe geprägte Menschlichkeit wird mir fehlen.

Quelle: CDU Speyer