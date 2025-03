Ruppertsweiler – Elektromobilität für alle Fahrzeugklassen: Spatenstich für Hybrid-Schnellladepark der Pfalzwerke am Ständenhof in Ruppertsweiler

Ruppertsweiler / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit dem Spatenstich am 27.02.2025 auf dem Ständenhof in Ruppertsweiler setzt die PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT einen weiteren Meilenstein in ihrem Engagement für den Ausbau der Elektromobilität. Am verkehrsgünstig gelegenen Standort – direkt an einer der Hauptverkehrsadern durch die Pfalz, der B10 zwischen Pirmasens und Hauenstein gelegen – entsteht ein neuer, öffentlich zugänglicher Hybrid-Schnellladepark, der sowohl E-PKW als auch E-Nutzfahrzeugen rund um die Uhr leistungsstarke Lademöglichkeiten bietet.

Mit dem neuen Lade-Hub bringen die Pfalzwerke ihre umfassende bundesweite Expertise im Ausbau von Schnellladeinfrastruktur und ihre tiefe regionale Verwurzelung zusammen – für Lösungen, die den Anforderungen der Menschen und der Wirtschaftsunternehmen vor Ort gerecht werden.

„Unser Ziel ist es, Elektromobilität flächendeckend und kundenfreundlich auszubauen. Der Ladepark am Ständenhof ist dabei ein Paradebeispiel für unsere Vision, Elektromobilität an bequem erreichbaren und regional verankerten Standorten zu gestalten. Mit dem Hybrid-Ladepark bieten wir eine wichtige Ladeinfrastruktur für die Wirtschaft sowie den Tourismus in der Region. Zudem sammeln wir Erfahrungen mit Standorten, die mehrere Fahrzeugklassen und unterschiedliche Kundengruppen ansprechen“, erklärt Florian Dommel, Bereichsleiter E-Mobility Pfalzwerke.

Ein Standort mit Mehrwert

Der Ständenhof in Ruppertsweiler bietet ideale Bedingungen für den neuen Schnellladepark und attraktive Möglichkeiten für Durchreisende oder Berufskraftfahrer. Neben komfortablen Einrichtungen wie Bistro, WC, Dusche, Waschmöglichkeiten profitieren Fahrerinnen und Fahrer auch von einem Hotel und Restaurant, das für frische und kreative Küche bekannt ist.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit den Pfalzwerken. Der neue Ladepark ergänzt unser bestehendes Angebot perfekt. Er macht unseren Ständenhof zu einem noch attraktiveren Zwischenstopp auch für Reisende, Pendler und Berufskraftfahrer, die mit ihrem E-Fahrzeug unterwegs sind“, betont Stefanie Berggötz, Inhaberin der Tankstelle am Ständenhof mit PKW- und LKW-Rastplatz.

Flexibles Laden für alle Bedürfnisse

Der neue Hybrid-Ladepark wird zunächst mit fünf Schnellladepunkten ausgestattet sein:

• An der Powerunit auf dem LKW-Rastplatz mit drei CCS Schnell-Ladepunkten können E-Nutzfahrzeuge (E-LKW) komfortabel mit einer Ladeleistung von bis zu 360KW laden.

• Eine weitere Schnellladesäule mit zwei Schnell-Ladepunkten für E-PKW mit einer Ladeleistung von 200 kW ergänzt das Angebot.

Die unterschiedlichen Ladeleistungen ermöglichen eine flexible Nutzung für verschiedenste Fahrzeugklassen und Aufenthaltsdauer. Die Planung sieht zukünftig auch Ausbaustufen vor, um dem steigenden Bedarf an Ladeinfrastruktur gerecht zu werden. Eine Inbetriebnahme ist voraussichtlich für das dritte Quartal 2025 geplant.

Vorteile für Berufskraftfahrer

Der Standort richtet sich unter anderem an Logistikunternehmen mit Elektro-Nutzfahrzeugflotten sowie an den Durchgangsverkehr in Richtung Saarland und Frankreich und auch den Busverkehr. Er schließt eine bestehende Lücke in der Schnellladeinfrastruktur für Nutzfahrzeuge in dieser Region. Der Schnellladepark bietet Fahrerinnen und Fahrern von Elektro-Nutzfahrzeugen mit den vielfältigen Versorgungsmöglichkeiten optimale Bedingungen, um ihre Fahrzeuge komfortabel z. B. auch über Nacht zu laden.

Mit dem neuen Ladepark erweitern die Pfalzwerke ihr stetig wachsendes Netz an Schnellladepunkten in Deutschland. Bereits heute betreibt das Unternehmen mehr als 1.750 Ladepunkte an rund 420 Standorten und gehört damit zu den Top 8-Betreibern öffentlicher Schnellladeparks in Deutschland. Mit Projekten wie diesem, treiben die Pfalzwerke die Energiewende aktiv voran und investieren weiterhin gezielt in nachhaltige Mobilitätslösungen – für eine klimafreundliche Zukunft in der Region und darüber hinaus.

Bildunterschrift: Die Lieferung der Trafostation leitet in Ruppertsweiler den Baustart für den Schnellladepark ein. Stefanie und Simon Berggötz (rechts + Mitte), Betreiber der Tankstelle Berggötz, freuen sich mit Christoph Rohner, Experte Elektromobilität Pfalzwerke, über den symbolischen Spatenstich und das neue Angebot für E-Mobilisten. Bildnachweis: Pfalzwerke

Quelle/Foto: Pfalzwerke AG Ludwigshafen