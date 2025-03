Rheinland-Pfalz – FREIE WÄHLER im Landtag trauern um Bernhard Vogel – NACHRUF

Rheinland-Pfalz / Metropolregion Rhein-Neckar – Vorsitzender Helge Schwab: „Landesvater im besten Sinne“. Auch die FREIEN WÄHLER im Landtag Rheinland-Pfalz trauern um Prof. Dr. Bernhard Vogel. Der langjährige Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz (1976 bis 1988) und Thüringen (1992 bis 2003) ist im Alter von 92 Jahren verstorben.

„Ich kannte Bernhard Vogel persönlich und hatte die Ehre, seinen 90. Geburtstag mit ihm zu feiern“, so Helge Schwab (MdL). Der Vorsitzende der Gruppe FREIE WÄHLER im Landtag erinnert auch an eine bekannte Aussage des beliebten Union-Politikers: „Nur wenn es einen Gott gibt, können wir das Schreckliche aushalten. Wenn wir nur auf uns selbst hoffen, endet unsere Hoffnung an unseren Grenzen.“ Helge Schwab ergänzt: „Bernhard Vogel war ein Landesvater im besten Sinne. Völlig verdient erfreute er sich bei den Bürgerinnen und Bürgern einer großen Beliebtheit. Sein Glaube an Gott war stets präsent und spürbar.“

Die FREIEN WÄHLER im Landtag Rheinland-Pfalz werden Bernhard Vogel in ehrenvoller Erinnerung behalten.

Quelle: Freie Wähler RLP