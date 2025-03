Neckargemünd – Reisende retten betrunkenen Mann nach Sturz zwischen Bahnsteig und Zug aus der Gefahrenzone – trotzdem schwer verletzt

Neckargemünd / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Samstagnachmittag (1. März) ist ein Mann am Bahnhof Neckargemünd zwischen der einfahrenden S-Bahn und der Bahnsteigkante ins Gleis gefallen. Die Bundespolizei warnt.

Gegen 15:45 Uhr fuhr die S5 am Gleis 4 des Bahnhofs ein. Aufgrund des bevorstehenden Haltes und des bereits eingeleiteten Bremsvorgangs fuhr der Lokführer mit Schrittgeschwindigkeit.

Noch bevor der Zug vollends zum Stillstand gekommen ist, fiel der augenscheinlich alkoholisierte und am Bahnsteig torkelnde 28-Jährige zwischen dem Zug und der Bahnsteigkante in den Gleisbereich.

Bislang unbekannte Reisende eilten dem Mann zu Hilfe, zogen diesen aus dem Gefahrenbereich heraus und wählten den Notruf. Der 28-Jährige zog sich hierbei mittelschwere Verletzungen zu, Lebensgefahr bestand nicht. Rettungskräfte verbrachten den Verletzten nach der Erstversorgung am Bahnsteig in ein Krankenhaus.

Der Mann blickt nun einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Vornahme einer betriebsstörenden Handlung entgegen.

Die Bundespolizei warnt davor, sich zu nah am Gleis aufzuhalten. Die Sicherheitslinie am Bahnsteig sollte erst nach Stillstand der Züge überschritten werden. Solange ein Zug noch in Bewegung ist, sollte sich hinter der Sicherheitslinie aufgehalten werden. Insbesondere Alkoholkonsum führt zum Verlust der Kontrolle über den eigenen Körper. Torkelndes Fortbewegen enden hierbei nicht selten in Gleisstürzen. Diese gehen nicht immer so glimpflich aus, sondern enden häufig mit schweren oder gar tödlichen Verletzungen. Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden Sie unter www.bundespolizei.de.

Quelle:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe