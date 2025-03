Mannheim – Polizei-Großeinsatz in der Innenstadt – Statement der Dekane – ökumenische Andacht in der CityKirche Konkordien

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Am heutigen Montag, 3. März 2025, kam es zu einer Todesfahrt in der Fußgängerzone in der Mannheimer Innenstadt. Auf den „Planken“ wurden mehrere Menschen von einem Auto erfasst. Nach einem Groß-Einsatz der Polizei wurde der Fahrer gefasst.

Die beiden Dekane Ralph Hartmann (Evangelische Kirche Mannheim) und Karl Jung (Katholische Kirche Mannheim) äußern sich bestürzt:

„Was heute in der Mannheimer Innenstadt geschehen ist, erschüttert und verstört zutiefst. Ein Ereignis, das uns alle fassungslos macht und schockiert. Etwas, was Fragen aufwirft, auf die es derzeit keine Antworten gibt. Menschenleben wurden zerstört und schwer verwundet. Unsere Gedanken und Gebete sind bei allen, die das getroffen hat – körperlich und seelisch.

Wir beten für die Verstorbenen und für die Verwundeten, für deren Angehörige, für die Augenzeugen und für alle, die in diesen Stunden in Angst und Ungewissheit leben. Und wir beten für die Einsatzkräften, die sich mit all ihrer Kraft für Schutz, Rettung und Heilung einsetzen. Ihnen gilt unser Dank.

Wenn die Straßen der Stadt heute stiller waren als sonst, sollte es nicht still um die sein, die Trost suchen. Deshalb waren heute mehrere Kirchen geöffnet. Dort war Raum für Gebet, für Stille, für das Entzünden von Kerzen, für alles, was gesagt oder einfach nur gefühlt werden will.“

„Unter dem Schatten deiner Flügel suchen wir Zuflucht“

Ökumenische Andacht am 4. März um 17.30 Uhr in der CityKirche Konkordien

Anlässlich der Todesfahrt vom 3. März in der Mannheimer Innenstadt findet in Absprache mit der Stadt Mannheim am 4. März um 17.30 Uhr eine ökumenische Andacht in der CityKirche Konkordien (R2) statt, an der Oberbürgermeister Christian Specht teilnehmen wird. Die Andacht mit Musik, Gebet und dem Entzünden von Kerzen gestalten die evangelische Dekanstellvertreterin Anne Ressel und der katholische Dekan Karl Jung. Zu der Andacht ist die ganze Stadtgesellschaft eingeladen. In Anlehnung an den biblischen Psalmtext lautet der Titel „Unter dem Schatten deiner Flügel suchen wir Zuflucht.“ (schu/dv)

Quelle: evangelische und der katholische Kirche Mannheim

URSPURUNGSMELDUNGEN:

Mannheim – Update: Zwei Tote und fünf Personen schwer verletzt