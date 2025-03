Mannheim meldet nach Terroranschlag zweites Todesopfer

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie nun bekannt wurde gab es bei dem Terroranschlag heute in der Innenstadt von Mannheim, direkt im Zentrum in den Planken ein weiteres Todesopfer. Wie MRN-News bereits berichtete fuhr ein Mann vom Wasserturm aus in die Fußgängerzone ein und mit sehr hoher Geschwindigkeit in Richtung Paradeplatz. Auf dem Weg dorthin fuhr er mehrere Passanten um, darunter Kinder.

Zur Identifizierung der Toten, hat die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht.

HINWEIS: Ludwigshafen/Mannheim – Wilde Gerüchte zu weiteren terroristischen Angriffen an Rheingalerie, Wittelsbachplatz usw. nicht korrekt

