  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

03.03.2025, 10:25 Uhr

Mannheim – Benefiz-Ausstellung: Manfred Fuchs – “Abstraktion”

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – VERNISSAGE · OPENING
FREITAG
7. MÄRZ
AB 19 UHR
SEBASTIAN FATH CONTEMPORARY | WERDERSTR. 38 | 68165 MANNHEIM
ÖFFNUNGSZEITEN: DO + FR 14-19 UHR, SA 12-16 UHR

EXPRESSIV UND ENERGIEGELADEN: UNTER DEM TITEL ABSTRAKTION PRÄSENTIERT SEBASTIAN FATH CONTEMPORARY VON 7. MÄRZ BIS 5. APRIL GEMÄLDE UND PAPIER-ARBEITEN VON MANFRED FUCHS.

BEGLEITET WIRD DIE BENEFIZ-AUSSTELLUNG VON EINEM KATALOG UND DREI VERANSTALTUNGEN MIT GESPRÄCHEN UND VORTRÄGEN ÜBER KUNST UND KULTURELLES ENGAGEMENT.

SÄMTLICHE ERLÖSE DER VERKÄUFE AUS DER AUSSTELLUNG GEHEN IN VOLLER HÖHE AN DEN FÖRDERKREIS DES WILHELM-HACK-MUSEUMS.

LUISA HEESE, KURATORIN AN DER KUNSTHALLE MANNHEIM, SPRICHT ZUR ERÖFFNUNG.

DAS GALERIE-TEAM FREUT SICH AUF IHREN BESUCH.

Quelle/Foto: Sebastian Fath Contemporary

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