Mannheim – 30-Jähriger Mann attackiert Rettungskräfte am Hauptbahnhof – Festnahme!

Wörth am Rhein / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Rosenmontag fanden die Fastnachtsumzüge in Jockgrim und Neuburg statt. Der Abschluss der Straßenfastnacht bildeten am Dienstag die Fastnachtsumzüge in Hagenbach, Rheinzabern und Schaidt. Polizeilich gesehen verliefen die Veranstaltungen überwiegend friedlich und die anwesenden Menschen feierten bei bestem Wetter in friedlich ausgelassener Stimmung. Im Nachgang an den Umzug ... Mehr lesen »